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Eşinin burnunu ısırıp koparttı! Acıyla balkon atlayacaktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İmran Güler'in (28), eşi Gökhan Güler (29) tarafından ısırılıp koparılan burnu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yapılan operasyonla dikildi. Hastanedeki tedavisi süren Güler, "Bir anda boğazıma sarılıp, saldırdı. Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Eşinin burnunu ısırıp koparttı! Acıyla balkon atlayacaktı

Manisa'daki olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güler ile eşi İmran Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan Güler, eşi İmran Güler'in burnunu ısırıp, kopardı.

Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı ekipler bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran Güler itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan Güler'i gözaltına aldı.

Eşinin burnunu ısırıp koparttı! Acıyla balkon atlayacaktı 1

TUTUKLANDI

İmran Güler, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Eşinin burnunu ısırıp koparttı! Acıyla balkon atlayacaktı 2

Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Güler, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Eşinin burnunu ısırıp koparttı! Acıyla balkon atlayacaktı 3

‘ÇOK ALKOLLÜYDÜ’

2 kız çocuğu annesi İmran Güler'in kopan burnu, dün yapılan operasyonla dikildi. Hastanedeki tedavisi süren İmran Güler yaşadığı olayı anlattı. Güler, "Çok alkollüydü, ayakta duracak halde değildi. Odaya girer girmez huzur vermeyeceğini anladım. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim. Bir anda boğazıma sarılıp, saldırdı. Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Manisa
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