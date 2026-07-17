Özel ile Kılıçdaroğlu bir kez daha yan yana! Çelenkleri gündem oldu

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de katıldı. İki ismin tokalaştığı kameralara yansıdı. Cenazedeki 'çelenk' detayı ise gündem oldu.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreni öncesinde tokalaştı. İki isim daha önce de CHP’nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Mecliste düzenlenen cenaze töreninde karşılaşmıştı.

ÇELENK DETAYI

Cenazede Özel ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması dışında bir de çelenk detayı dikkat çekti. Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun da gönderdiği çelenkte 'CHP Genel Başkanı' yazısı yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YER VERMEDİ

Özgür Özel'in özel fotoğraf servisi de cenazeye ait görüntüleri paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede önde yer almasına rağmen hiçbir fotoğrafta görünmemesi dikkat çeken başka bir nokta oldu.