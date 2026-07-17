HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özel ile Kılıçdaroğlu bir kez daha yan yana! Çelenkleri gündem oldu

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

Mutlak butlan kararı sonrası kriz yaşayan CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez yine bir cenazede bir araya gelip tokalaştı. İki ismin de gönderdiği çelenkte aynı ifadeler yer aldı. Öte yandan Özgür Özel'in fotoğraf servisinin paylaşımları dikkat çekti.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de katıldı. İki ismin tokalaştığı kameralara yansıdı. Cenazedeki 'çelenk' detayı ise gündem oldu.

Özel ile Kılıçdaroğlu bir kez daha yan yana! Çelenkleri gündem oldu 1

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreni öncesinde tokalaştı. İki isim daha önce de CHP’nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Mecliste düzenlenen cenaze töreninde karşılaşmıştı.

Özel ile Kılıçdaroğlu bir kez daha yan yana! Çelenkleri gündem oldu 2

ÇELENK DETAYI

Cenazede Özel ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması dışında bir de çelenk detayı dikkat çekti. Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun da gönderdiği çelenkte 'CHP Genel Başkanı' yazısı yer aldı.

Özel ile Kılıçdaroğlu bir kez daha yan yana! Çelenkleri gündem oldu 3

KILIÇDAROĞLU'NA YER VERMEDİ

Özgür Özel'in özel fotoğraf servisi de cenazeye ait görüntüleri paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede önde yer almasına rağmen hiçbir fotoğrafta görünmemesi dikkat çeken başka bir nokta oldu.

Özel ile Kılıçdaroğlu bir kez daha yan yana! Çelenkleri gündem oldu 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halkbank'tan 15 Temmuz'a özel reklam filmi: "İrade bizim, zafer bizim"Halkbank'tan 15 Temmuz'a özel reklam filmi: "İrade bizim, zafer bizim"
Oğuzhan Uğur gözaltına alınmıştı: Atilla Taş'tan çarpıcı mesaj! 'İki gün önce konuştuk' diyerek açıkladı: "Yanlışlarımızı görüp ilişkimizi kestik"Oğuzhan Uğur gözaltına alınmıştı: Atilla Taş'tan çarpıcı mesaj! 'İki gün önce konuştuk' diyerek açıkladı: "Yanlışlarımızı görüp ilişkimizi kestik"

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel çelenk
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.