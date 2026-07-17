HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Doğum sonrası anne öldü: Kadın doğum uzmanı tutuklandı

Şanlıurfa’da, özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Edanur Yaman’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu tutuklandı.

Doğum sonrası anne öldü: Kadın doğum uzmanı tutuklandı

Şanlıurfa'daki olay, Şanlıurfa’da özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre Edanur Yaman, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30’da özel bir hastanede doğum yaptı.

Sezaryen doğumun ardından sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hasta, 15 Temmuz 2026 tarihinde ileri tetkik ve tedavi amacıyla Harran Üniversite Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Doğum sonrası anne öldü: Kadın doğum uzmanı tutuklandı 1

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğum sonrası anne öldü: Kadın doğum uzmanı tutuklandı 2

Hastanın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp ve tıbbi bilirkişi incelemeleri sonucunda belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Doğum sonrası anne öldü: Kadın doğum uzmanı tutuklandı 3

"Sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmaları, 7406 sayılı Kanun ile yapılan köklü değişiklikler neticesinde özel bir izin prosedürüne tabi kılınmıştır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek Madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmalar Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir.

Bakanlığımızca Şanlıurfa’da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca müdahil olunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma, bagajdaki boya kutularında 2 bin 653 uyuşturucu hap ele geçirdiJandarma, bagajdaki boya kutularında 2 bin 653 uyuşturucu hap ele geçirdi
Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 412 oldu: Motosiklet ilk sıradaSinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 412 oldu: Motosiklet ilk sırada

Anahtar Kelimeler:
doğum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.