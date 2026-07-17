Doğum sonrası anne öldü: Kadın doğum uzmanı tutuklandı

Şanlıurfa'daki olay, Şanlıurfa’da özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre Edanur Yaman, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30’da özel bir hastanede doğum yaptı.

Sezaryen doğumun ardından sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hasta, 15 Temmuz 2026 tarihinde ileri tetkik ve tedavi amacıyla Harran Üniversite Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp ve tıbbi bilirkişi incelemeleri sonucunda belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmaları, 7406 sayılı Kanun ile yapılan köklü değişiklikler neticesinde özel bir izin prosedürüne tabi kılınmıştır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek Madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmalar Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir.

Bakanlığımızca Şanlıurfa’da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca müdahil olunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır