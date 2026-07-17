İran’ın saldırılarında Kuveyt askerleri yaralandı

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın sabah saatlerinde ülkedeki askeri tesis ve kampları hedef alan saldırılarında Kuveyt Kara Kuvvetleri’nden bazı askerlerin yaralandığı ifade edildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halid Daraj Saad Al-Şuraiaan’ın yaralanan askerleri ziyaret ettiği ve sağlık durumları hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin saldırılarına misilleme olarak Kuveyt, Umman, Suriye, Ürdün, Bahreyn ve Katar’daki ABD askeri varlıklarını hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır