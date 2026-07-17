İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde protokol, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş tarafından imza altına alındı.

İmza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi’nin bugün Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde küresel bir harekete dönüştüğünü belirterek, “Geçtiğimiz ay Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık Forumu’na 183 ülkeden 5 binden fazla kişi katıldı. Yine orada farklı bakanlıklarımızla birlikte çalıştık. İçişleri Bakanlığımız da bu süreçte bize destek oldu. 500’den fazla uluslararası paydaşla birlikte düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu, dünyanın en büyük sıfır atık ve çevre etkinliği olma özelliğini taşıyor. Aynı tarihlerde İstanbul’da düzenlediğimiz Sıfır Atık Festivali’ne de 1 milyondan fazla vatandaşımız teveccüh gösterdi ve katılım sağladı. Yine dünyada ilk kez İstanbul’da bir Sıfır Atık Haftası gerçekleştirdik. Sıfır Atık Haftası kapsamında bin 500’den fazla etkinlik düzenlendi. 5 milyondan fazla vatandaşımız İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı” dedi.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve sıfır atık kültürünün daha güçlü bir şekilde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza atıldığını vurgulayan Ağırbaş, “Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde, Sayın Bakanımızın liderliğinde Sıfır Atık Hareketi yeni bir noktaya taşınacaktır. Bu imzayla birlikte Türkiye’deki bütün muhtarlarımız, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarımız, Emniyet Teşkilatımız ve Jandarma Teşkilatımız gibi ülkemizin göz bebeği kurumlarla daha yakından çalışma fırsatı bulacağız. Böylece Sıfır Atık Hareketi’ni Türkiye’nin 81 ilinde bütün köylere ve bütün mahallelere yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

“MUHTARLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Muhtarlara da teşekkürlerini ileten Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, ‘Muhtarlarımız bizim uç beylerimizdir.’ Muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda toplumun bütün kesimlerini sürece dâhil ederek, 86 milyon vatandaşımızı sıfır atık ortak paydasında buluşturarak daha yaşanılabilir, daha adil bir dünya inşa edeceğimize inanıyoruz.

Bugün dünyanın gerçekleri ortadadır. Dünyada her yıl 8 milyondan fazla insan açlık ve susuzluğa bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. 800 milyondan fazla insanın elektriğe erişimi bulunmuyor. Böyle bir dünyada bir şeylerin değişebileceğini biz dünyaya göstermek istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye’den çıkan Sıfır Atık Hareketi’nin, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde dünyanın değişimine ve dönüşümüne ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Sıfır Atık Vakfı’nın Türkiye’nin 81 ilinde düzenlediği Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları’nın da bu iş birliği ile farklı bir noktaya taşınacağını belirten Ağırbaş, “İçişleri Bakanlığımızın paydaşlığında bu çalışmaları artık birlikte yürüteceğiz. İçişleri Bakanlığımızın güçlü ağı ve Türkiye’nin her köşesine ulaşma kabiliyetiyle birlikte sıfır atık çalışmaları memleketimizin dört bir yanında aktif şekilde uygulanacaktır” diye konuştu.

Türkiye’de 9-20 Kasım’da düzenlenecek COP31 zirvesine ilişkin de konuşan Ağırbaş, şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere bu yıl ülkemiz, Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı’na, COP31’e ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızla hem COP31 sürecinde güçlü çalışmalar yürüteceğiz hem de yeni uluslararası iş birlikleri ve kampanyalar geliştireceğiz. İnşallah Vakfımızın gerçekleştireceği diğer çalışmalarda da birlikte hareket edeceğiz. Başta Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali olmak üzere birçok projede iş birliğimizi sürdüreceğiz.

Sıfır Atık Vakfı ve Sıfır Atık Hareketi adına Bakanımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın bu özverili yaklaşımı ve liderliği sayesinde Türkiye’nin sıfır atık ve çevre

alanındaki dönüşümü hızlanacak ve farklı bir noktaya ulaşacaktır.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KURUMLARINDA SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, imzalanan iş birliği ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sıfır atıkla ilgili çalışmaların yaygınlaştırılacağını belirterek, “Sadece bununla da yetinmiyoruz. Taşrada da 81 il valiliğimiz, 922 ilçemiz ve 50 bin muhtarlığımızla birlikte bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak bizim asayişten organize suçlarla mücadeleye, siber suçlardan narkotikle mücadeleye, düzensiz göçle mücadeleye kadar çok geniş bir görev alanımız var. Bugünkü protokolle birlikte bunlara bir yenisini daha ekliyoruz. Artık sıfır atık konusunda da Sıfır Atık Vakfımızla birlikte iş birliği yapıyoruz” dedi.

“BU DÜNYA, GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ BİR EMANET"

“Biz inanıyoruz ki bu dünya bize atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillere ve çocuklarımıza bırakacağımız bir emanettir” diyen Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

“Dünyayı bir emanet olarak görüyoruz. Onun için de bu çalışmaya büyük önem veriyoruz. İnşallah bu çalışmanın hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle Sıfır Atık Vakfımıza da çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz adına çok hayırlı bir iş yapıyorlar ve bu konuda bize destek veriyorlar.

Bu çalışmayı artık bütün Türkiye sathına yaygınlaştırmış oluyoruz. Bu hareketin öncülüğünü yapan, büyük destek veren, yakın ilgisini esirgemeyen Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu protokolün hem ülkemiz için hem Sıfır Atık Vakfı için hem valiliklerimiz hem de İçişleri Bakanlığımız açısından hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.”

Protokol kapsamında; sıfır atık yaklaşımının Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yaygınlaştırılması, valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda il, ilçe, mahalle ve köy düzeyinde çevre odaklı uygulamaların desteklenmesi, muhtarlıkların sürece daha etkin katılımının teşvik edilmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması ile ortak proje ve kapasite geliştirme çalışmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

İş birliği çerçevesinde ayrıca afet ve acil durum süreçlerinde atık yönetimi ve kaynak verimliliğine yönelik çalışmaların geliştirilmesi, geçici yaşam alanlarında sıfır atık uygulamalarının desteklenmesi, kamu personeli ile vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve ulusal ile uluslararası ölçekte iyi uygulama örneklerinin paylaşılması için ortak çalışmalar yürütülecek.

Protokol kapsamında taraflar; eğitim programları, seminerler, çalıştaylar, araştırmalar, raporlama faaliyetleri ve teknik iş birlikleri gerçekleştirerek sıfır atık kültürünün toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasına katkı sunacak. Yerel yönetimlerden mülki idare amirliklerine, muhtarlıklardan kamu kurumlarına kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturularak yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı ile İçişleri Bakanlığı arasında kurulan bu iş birliğiyle, çevresel sürdürülebilirlik alanında yerel kapasitenin güçlendirilmesi, toplumda çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık uygulamalarının ülke genelinde daha etkin şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır