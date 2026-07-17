Şanlıurfa’da 3 buçuk milyon liralık kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara taşıdığı belirlenen bir kamyona yönelik operasyon düzenledi.

3 BUÇUK MİLYON LİRALIK KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 28 bin paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ile 550 adet elektronik sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer zanlı ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır