Eskişehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ballıhisar ve İstiklalbağı mahalleleri arasındaki yolda seyir halinde olan H.A. idaresindeki 53 AN 378 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 26 KR 886 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI

İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler H.A. ve N.K. ile 53 AN 378 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır