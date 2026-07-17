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Ankara'da feci kaza: ABB'ye ait kamyon kaza yaptı, 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait kamyon, fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kaza yaptı. 2 işçi hayatını kaybetti.

Ankara'da feci kaza: ABB'ye ait kamyon kaza yaptı, 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde meydana geldi. Civarda yol açma çalışması sırasında ABB'ye ait bir kamyo fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu kaza yaptı.

Ankara da feci kaza: ABB ye ait kamyon kaza yaptı, 2 işçi hayatını kaybetti 1

BELEDİYE ARACI KAZA YAPTI: 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ankara da feci kaza: ABB ye ait kamyon kaza yaptı, 2 işçi hayatını kaybetti 2

MANSUR YAVAŞ DA KAZAYI DOĞRULADI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ankara da feci kaza: ABB ye ait kamyon kaza yaptı, 2 işçi hayatını kaybetti 3

Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Ankara da feci kaza: ABB ye ait kamyon kaza yaptı, 2 işçi hayatını kaybetti 4

Ankara da feci kaza: ABB ye ait kamyon kaza yaptı, 2 işçi hayatını kaybetti 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören belediye kaza
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