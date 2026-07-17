Naci Görür deprem tartışmalarına yanıt! "Sanane faydan!"

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleşen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Sarsıntının Marmara Bölgesi’ndeki gerilimin bir göstergesi olduğunu belirten Görür, “Biz büyük depremi tez zamanda bekliyoruz” uyarısında bulunmuştu.

"DEPREM BİLİMİ HİÇ BU KADAR ZULÜM GÖRMEMİŞTİ"

Görür'ün bu açıklaması sonrası birçok deprem bilimci Görür'ü eleştirmişti. Dr. Ramazan Demirtaş "Ne alaka? Kel alaka. Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti” ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR TARTIŞMALARA YANIT VERDİ

Görür yaşanan tartışmalar sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Görür şunları ifade etti:

"Depremcilere selam. Nedir bu fay tartışması? Bilim platformunda tartışın, yazın, çizin helal olsun. Nedir bu medya? Deprem ülkesinde eninde sonunda deprem olur. Can güvenliğini artırmak mı istiyorsun. Deprem dirençli kentler kur. Sanane faydan! Kur bir Bakanlık vesselam"