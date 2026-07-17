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Halkbank'tan 15 Temmuz'a özel reklam filmi: "İrade bizim, zafer bizim"

Halkbank, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde anlamlı bir projeye imza attı. “Biz halkız. İrade bizim, zafer bizim" mesajıyla yayımlanan reklam filmi, 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan millî iradeye, birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekiyor.

Halkbank'tan 15 Temmuz'a özel reklam filmi: "İrade bizim, zafer bizim"

“Ben Kahraman” reklam filmi, bundan tam 10 yıl önce, 15 Temmuz gecesi dünyaya gelen küçük Kahraman’ın hikâyesini odağına alıyor. Kahraman’ın kendi doğum hikâyesini anlatırken aslında koca bir ulusun özgürlüğü uğruna kenetlendiği o büyük gecenin destansı mücadelesi aktarılıyor.

15 Temmuz darbe girişimine karşı canı pahasına demokrasi mücadelesi veren tüm vatandaşlarımıza ve aziz şehitlerimize bir saygı duruşu niteliği taşıyan reklam filmi, Meta Communication imzası taşıyor.

Filmde, hamile annesinin doğum sancıları başlamasına rağmen eşine, “Kahraman’ımın istikbali için git!” demesi ve Kahraman’ın babasının Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyan milyonlar gibi vatan savunması için sokağa çıkması anlatılıyor. Film, bireysel bir doğum öyküsünün ötesine geçerek, toplumun tüm kesimlerinin tek yürek olduğu o tarihi gecede, bir milletin ortak iradesini nasıl ortaya koyduğunu gözler önüne seriyor.

“Milyonlarca Kahraman doğdu”

Halkbank tan 15 Temmuz a özel reklam filmi: "İrade bizim, zafer bizim" 1

15 Temmuz gecesine ait sahnelerin ardından günümüze, bayraklarla donatılmış bir mahalle meydanına dönen filmde, birlik ve beraberlik ruhunun geçen 10 yıla rağmen ilk günkü gibi canlı tutulduğu görülüyor. Kahraman’ın, etrafındaki kalabalığın ortasında kurduğu şu cümle, filmin ana temasını özetliyor:

“Ben Kahraman… O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüzbinlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.”

Bu mesajla film, bir gecenin karanlığından doğan ışığın, bir halkın iradesinin ve birlikte durmanın gücünü simgeliyor.

#işbirliği

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz
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