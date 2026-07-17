Oğuzhan Uğur gözaltına alınmıştı: Atilla Taş'tan çarpıcı mesaj! 'İki gün önce konuştuk' diyerek açıkladı: "Yanlışlarımızı görüp ilişkimizi kestik"

Türkiye günlerdir AHBAP Derneği'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasını konuşurken, bu sabah saatlerinde sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Uğur'un gözaltına alınmasının ardından şarkıcı Atilla Taş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Taş, Uğur'la iki gün önce telefonda Haluk Levent hakkında konuştuklarını açıkladı. İşte haberin tüm detayları!

OĞUZHAN UĞUR GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başsavcılık tarafından soruşturmanın kapsamına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TAŞ: "BAZI YANLIŞLARINI GÖRÜP İLİŞKİMİZİ KESTİK"

Atilla Taş ise Uğur'un gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Uğur'un kendisini iki gün önce aradığını ve Levent'le ilişkisini 2023 yılında sonlandırdığını ancak sosyal medyada linç yeme korkusuyla bunu açıklamadığını ifade etti.

Taş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Oğuzhan Uğur iki gün önce beni aradı konuştuk biraz endişeliydi. Uyardıklarımdan birisi de oydu. 'Abi biz bu Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördük, 2023'de ilişkimizi kestik. Ama ben cesaret edemedim senin gibi, linç gelir diye dokunulmazdı biliyorsun' dedi. 'Sana yürüyecekler' dedim. Şimdi gördüm gözaltına alınmış. Oğuzhan da buna kananlardan bence, umarım daha büyük sıkıntılara girmez."