iPhone 18 Pro Max'te hiçbir iPhone'da olmayan bir özellik olabilir!

Digital Trends’te yer alan habere göre, iPhone 18 Pro Max'in değişken diyaframlı ana kamerayla gelebileceği öne sürüldü.

Haberde, iPhone 18 Pro Max ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir tanılama kaydında değişken diyaframlı ana kameraya ait kalibrasyon verilerinin yer aldığı belirtildi.

BELGELER FİDYE YAZILIMI GRUBUNUN SIZINTISINDAN ÇIKTI

Söz konusu dahili belgenin, Apple'ın tedarikçilerinden Tata Electronics'ten çalındığı öne sürülen dosyalar arasında bulunduğu ve World Leaks adlı fidye yazılımı grubu tarafından yayımlandığı aktarıldı. Apple'ın ise bu belgelerin doğruluğunu teyit etmediği ve konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

SENSÖR AYNI KALIYOR, YENİLİK MEKANİKTE

Habere göre kayıtlar, cihazın ana kamerasında Sony IMX905 sensörünün kullanılacağını gösteriyor. Sensörün 1,22 mikrometre piksel boyutunun önceki nesille aynı olduğu, bu nedenle yükseltmenin büyük bölümünün sensör boyutundan ziyade fiziksel diyafram mekanizmasından kaynaklanmasının beklendiği belirtildi.

Notebookcheck'in incelediği kayıtlarda, diyafram aktüatörüne ilişkin kalibrasyon dizelerinin bulunduğu aktarıldı. Bu mekanizmanın lens açıklığını fiziksel olarak değiştirebildiği ifade edildi. Daha geniş diyaframın daha fazla ışık alarak daha sığ alan derinliği sağlayabildiği, daha dar diyaframın ise net görünen alanı artırdığı ve parlak ışık koşullarında daha fazla kontrol sunduğu belirtildi.

Haberde, değişken diyaframın Apple'ın hesaplamalı fotoğrafçılık teknolojilerine ek olarak farklı ışık koşullarında daha fazla esneklik sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca bu özelliğin Huawei Pura 90s Pro serisi gibi rakip modellerde hâlihazırda bulunduğu, dolayısıyla akıllı telefon sektörü için yeni olmadığı ancak Apple'ın iPhone modellerinde bir ilk olabileceği aktarıldı.

DİĞER KAMERALAR IPHONE 17 PRO MAX'TEN TANIDIK

Habere göre iPhone 18 Pro Max'in diğer kamera bileşenleri ise büyük ölçüde iPhone 17 Pro Max ile aynı kalacak. Kayıtlarda Sony IMX973 telefoto kamera, IMX972 ultra geniş açılı kamera, IMX591 LiDAR alıcısı ve IMX914 ön kameranın yer aldığı belirtildi. Telefoto sisteminin de üç eksenli gimbal benzeri optik görüntü sabitleme sistemini koruyacağı ifade edildi.

Haberde, Apple'ın mevcut iPhone 17 Pro serisinde aralarında 4 kat optik telefotonun da bulunduğu üç adet 48 megapiksel arka kamera bulunduğu hatırlatıldı. Digital Trends’in testlerine göre uzun menzilli çekim performansında iPhone 17 Pro serisimim özellikle yüksek yakınlaştırma seviyelerinde ayrıntı, gölge ve renk doğruluğu açısından Pixel 10 Pro'nun önemli ölçüde gerisinde kaldığı aktarıldı.

FİYAT 200 DOLAR ARTABİLİR

Haberde ayrıca, bu yıl iPhone 18 Pro Max'teki en büyük kamera yeniliğinin değişken diyafram sistemi olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrı bir iddiaya göre ise kamera ve bellek üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 18 Pro Max'in fiyatının yaklaşık 200 dolar yükselebileceği öne sürüldü.