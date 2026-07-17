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Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada

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Bursa'daki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazanın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. İstasyonun marketinde alışveriş yapan iki çocuk babası Erdinç Cirit'in (54) acı sonu izleyenleri kahretti.

İznik'te kömür yüklü tır, benzin istasyonuna dalınca korkunç anlar yaşandı. O sırada müşteri olarak markette bulunan 54 yaşındaki çiftçi Erdinc Cirit feci şekilde can verdi. Sürücü gözaltına alındı, market çalışanı ise canını zor kurtardı. Tır benzin istasyonuna son sürat dalarken yaşanan dehşet güvenlik kamerasına yansıdı.

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 1

İSTASYONA GİRİP MARKETE DALDI

Çakırca Mahallesi’nde yaşanan kazada, kömür yüklü tır benzinliğe dalınca bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı.

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 2

52 yaşındaki K.K. idaresindeki kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce petrol istasyonuna sonra da market bölümüne girerek durabildi.

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 3

2 ÇOCUK BABASI MÜŞTERİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü K.K. ve market çalışanı İbrahim Y. yaralı kurtulurken, o esnada markette müşteri olan 2 çocuk babası çiftçi Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti.

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 4

- Erdinç Cirit

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 5

Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, Erdinç Cirit’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 6

"BİR ANLIK DALGINLIK" DEDİ

Sürücü K.K. bir anlık dalgınlık sonucu benzin istasyonuna girdiğini ifade ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sürücünün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 7

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tırın son sürat benzin istasyonuna dalması, akaryakıt pompalarını devirmesi ve markete dalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde bir benzin istasyonu çalışanının da kıl payı kurtulması anbean kameralara yansıdı.

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 8

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 9

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 10

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 11

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 12

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 13

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 14

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 15

Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada 16
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik akaryakıt istasyonu Tır benzinlik kaza
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