Benzinlikte feci ölüm: Tır son süratle markete daldı! Feci anlar kamerada

İznik'te kömür yüklü tır, benzin istasyonuna dalınca korkunç anlar yaşandı. O sırada müşteri olarak markette bulunan 54 yaşındaki çiftçi Erdinc Cirit feci şekilde can verdi. Sürücü gözaltına alındı, market çalışanı ise canını zor kurtardı. Tır benzin istasyonuna son sürat dalarken yaşanan dehşet güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTASYONA GİRİP MARKETE DALDI

Çakırca Mahallesi’nde yaşanan kazada, kömür yüklü tır benzinliğe dalınca bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı.

52 yaşındaki K.K. idaresindeki kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce petrol istasyonuna sonra da market bölümüne girerek durabildi.

2 ÇOCUK BABASI MÜŞTERİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü K.K. ve market çalışanı İbrahim Y. yaralı kurtulurken, o esnada markette müşteri olan 2 çocuk babası çiftçi Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti.

- Erdinç Cirit

Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, Erdinç Cirit’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

"BİR ANLIK DALGINLIK" DEDİ

Sürücü K.K. bir anlık dalgınlık sonucu benzin istasyonuna girdiğini ifade ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sürücünün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tırın son sürat benzin istasyonuna dalması, akaryakıt pompalarını devirmesi ve markete dalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde bir benzin istasyonu çalışanının da kıl payı kurtulması anbean kameralara yansıdı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır