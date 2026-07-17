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Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Araçları parçalayıp yapay zeka hasarlı gösterdiler

İstanbul'da yapay zeka kullanan sahte araç çetesi çökertildi. Şüpheliler yediemin otoparklarında muhafaza edilen araçların parçalarını sökerek satıyor, araçları sahte bilirkişi raporlarıyla hasarlı gösterip usulsüz işlemler gerçekleştiriyordu.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Araçları parçalayıp yapay zeka hasarlı gösterdiler

Yediemin otoparklarındaki hacizli ve yakalamalı araçlar üzerinden 1,5 milyar liralık vurgun yaptığı öne sürülen suç örgütüne 8 ilde operasyon düzenlendi. Araçları parçalayıp satan, sağlam otomobilleri yapay zeka destekli görseller ve sahte raporlarla hasarlı gösteren şebekeye yönelik operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Araçları parçalayıp yapay zeka hasarlı gösterdiler 1

İŞ İNSANLARI VE DOKTORLAR DA ARALARINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu İstanbul merkezli Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yediemin otoparklarında muhafaza edilen hacizli ve yakalamalı araçlar üzerinden usulsüzlük ve 1.5 milyar liralık vurgun yaptıkları tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri Y.K ile yöneticileri; O.T., Ö.T., B.T., İ.A. ve C.K.’nın da aralarında olduğu 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler arasında doktor ve iş insanlarının da olduğu belirtildi.

Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, muhafaza görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, vergi kaçırma, mala zarar verme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Araçları parçalayıp yapay zeka hasarlı gösterdiler 2

ARAÇLARI PARÇALAYIP SATTILAR

Polis ekipleri tarafından derinlemesine yapılan çalışmada, yediemin otoparklarına çekilen araçların motor, kapı ve çeşitli parçalarının sökülerek yedek parça olarak satıldığı, parçaları eksik bırakılan araçların ise gerçek değerinin çok altında ihaleye çıkarıldığı belirlendi. Şüphelilerin, ihaleye çıkan araçları kendi adlarına ya da bağlantılı kişiler üzerinden satın aldığı, satın alamadıkları araçların ise eksik parçalarını sonradan satarak haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Araçları parçalayıp yapay zeka hasarlı gösterdiler 3

YAPAY ZEKAYLA SAĞLAM ARABALARI HASARLI GÖSTERİP, SAHTE BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLADILAR

Asayiş Büro Amirliği Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan incelemelerde çetenin, bazı araçların sağlam olmasına rağmen yapay zeka destekli görseller ve sahte bilirkişi raporlarıyla hasarlı gibi gösterdiğini, bu yöntemle araçların değerlerinin düşürüldüğünü belirledi. Şüphelilerin, düzenledikleri sahte ekspertiz ve bilirkişi raporlarıyla araçları ağır hasarlı gibi göstererek ihale bedellerini düşürdükleri öne sürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çete
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