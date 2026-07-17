Trump saldırı tehdidinde bulunmuştu! ABD ordusu köprüleri vurdu

İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

DEMİR YOLUNU DA VURDULAR

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki demir yolu bağlantı istasyonu ABD tarafından hedef alındı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.



ALTYAPI TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti. İran, ABD'nin saldırılarına bölgedeki ABD'nin kullandığı üslere ve hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır