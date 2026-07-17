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Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da yanan evdeki alevlerin sıçraması neticesinde çıkan orman yangını 4.5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Öte yandan çıkan yangında ahşap ev küle dönerken, ahır ise kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise vatandaşlar tarafından kırılan duvardan çıkartılarak kurtarılabildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Olay, akşam saatlerinde Merkez ilçesi Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, önce evin yanında bulunan ahıra, ardından ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ev yangınına müdahale ederken, orman ekipleri ise orman yangınını söndürmek için çalışma başlattı.

Kastamonu daki orman yangını kontrol altına alındı 1

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI

Helikopter desteğiyle sürdürülen söndürme çalışmaları neticesinde yangın, yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alınabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu daki orman yangını kontrol altına alındı 2

AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ

Öte yandan çıkan yangında ahşap ev küle dönerken, ahır ise kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise vatandaşlar tarafından kırılan duvardan çıkartılarak kurtarılabildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu orman yangını
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