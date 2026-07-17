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Kuveyt duyurdu: İran'ın saldırılarında kritik tesis zarar gördü

Kuveyt ordusu, İran'ın sabah saatlerinden itibaren kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğünü duyurdu.

Kuveyt duyurdu: İran'ın saldırılarında kritik tesis zarar gördü

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ordunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren ülke hava sahasında tespit edilen 32 kamikaze İHA'ya müdahale edildiğini belirtti.

Kuveyt duyurdu: İran ın saldırılarında kritik tesis zarar gördü 1

YERLEŞİM BÖLGELERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

İran saldırılarının, ülkedeki kritik tesisleri hedef aldığını kaydeden Atvan, müdahale sırasında şarapnel parçalarının düşmesi sonucu bazı yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Atvan, saldırıda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, Silahlı Kuvvetlerin teyakkuz ve daima hazır olma anlayışıyla görev ve sorumluluklarını ifa ettiğini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt İran
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