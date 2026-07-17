Apple'ın iPad planları sızdı: Peki neler var?

GSMArena'da yer alan habere göre, Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın OLED ekranlı iPad mini modelini "bu sonbahar kadar erken" bir tarihte tanıtmayı planladığını öne sürdü. Haberde, cihazın ekim ayına kadar piyasaya sürülebileceği belirtildi.

OLED IPAD MINI GELİYOR: İŞTE OLASI ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Haberde, yakın tarihli bir söylentiye göre OLED ekranlı iPad mini'nin ProMotion desteği sunmayacağı ve 60 Hz yenileme hızıyla geleceğinin iddia edildiği aktarıldı. Ayrıca OLED ekranlı iPad mini'nin, Apple'ın kısa süre önce yaptığı fiyat artışının ardından başlangıç fiyatı 599 dolara yükselen mevcut modelden daha pahalı olabileceği ifade edildi.

YENİ IPAD AIR VE GİRİŞ SEVİYESİ IPAD

Öte yandan, Apple'ın OLED ekranlı yeni bir iPad Air üzerinde de çalıştığı iddia edildi. Buna karşın maliyetleri düşük tutmak amacıyla giriş seviyesi iPad modelinde öngörülebilir gelecekte LCD ekran kullanılmaya devam edileceği öne sürüldü.

Haberde, yeni giriş seviyesi iPad'in gelecek yılın ilk çeyreğinde, yani ocak ile mart ayları arasında tanıtılmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni modelde en büyük yeniliğin işlemci tarafında olacağı belirtilirken, tasarımda değişiklik beklenmediği aktarıldı. Habere göre farklı kaynaklar cihazın A18 veya A19 işlemciden güç alacağını iddia ediyor. Ayrıca modelin 8 GB RAM ile geleceği öne sürülüyor. Bunun, A16 işlemci ve 6 GB RAM'e sahip mevcut modele kıyasla yükseltme anlamına geleceği ifade edildi.

Haberde, yeni iPad Air modellerinin ilkbaharda tanıtılmasının beklendiği ancak bunların OLED ekranlı olduğu öne sürülen modeller olup olmadığının henüz netleşmediği belirtildi. Yeni iPad Air modellerinin büyük olasılıkla yeni iPad Pro modelleriyle birlikte tanıtılacağı aktarıldı.

Habere göre Apple Pencil'ın da 2027 yılında güncelleneceği ve değiştirilebilir bataryaya sahip olabileceği öne sürüldü.