HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple'ın iPad planları sızdı: Peki neler var?

Apple'ın OLED iPad mini ve yeni giriş seviyesi iPad planları ortaya çıktı. Buna göre, iki cihaz da yakın bir zamanda tanıtılabilir.

Apple'ın iPad planları sızdı: Peki neler var?
Enes Çırtlık

GSMArena'da yer alan habere göre, Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın OLED ekranlı iPad mini modelini "bu sonbahar kadar erken" bir tarihte tanıtmayı planladığını öne sürdü. Haberde, cihazın ekim ayına kadar piyasaya sürülebileceği belirtildi.

OLED IPAD MINI GELİYOR: İŞTE OLASI ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Haberde, yakın tarihli bir söylentiye göre OLED ekranlı iPad mini'nin ProMotion desteği sunmayacağı ve 60 Hz yenileme hızıyla geleceğinin iddia edildiği aktarıldı. Ayrıca OLED ekranlı iPad mini'nin, Apple'ın kısa süre önce yaptığı fiyat artışının ardından başlangıç fiyatı 599 dolara yükselen mevcut modelden daha pahalı olabileceği ifade edildi.

YENİ IPAD AIR VE GİRİŞ SEVİYESİ IPAD

Öte yandan, Apple'ın OLED ekranlı yeni bir iPad Air üzerinde de çalıştığı iddia edildi. Buna karşın maliyetleri düşük tutmak amacıyla giriş seviyesi iPad modelinde öngörülebilir gelecekte LCD ekran kullanılmaya devam edileceği öne sürüldü.

Haberde, yeni giriş seviyesi iPad'in gelecek yılın ilk çeyreğinde, yani ocak ile mart ayları arasında tanıtılmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni modelde en büyük yeniliğin işlemci tarafında olacağı belirtilirken, tasarımda değişiklik beklenmediği aktarıldı. Habere göre farklı kaynaklar cihazın A18 veya A19 işlemciden güç alacağını iddia ediyor. Ayrıca modelin 8 GB RAM ile geleceği öne sürülüyor. Bunun, A16 işlemci ve 6 GB RAM'e sahip mevcut modele kıyasla yükseltme anlamına geleceği ifade edildi.

Haberde, yeni iPad Air modellerinin ilkbaharda tanıtılmasının beklendiği ancak bunların OLED ekranlı olduğu öne sürülen modeller olup olmadığının henüz netleşmediği belirtildi. Yeni iPad Air modellerinin büyük olasılıkla yeni iPad Pro modelleriyle birlikte tanıtılacağı aktarıldı.

Habere göre Apple Pencil'ın da 2027 yılında güncelleneceği ve değiştirilebilir bataryaya sahip olabileceği öne sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'den dikkat çeken yapay zeka çağrısıÇin'den dikkat çeken yapay zeka çağrısı
Yanlış kan verdiği hasta hayatını kaybetti! Cezası belli olduYanlış kan verdiği hasta hayatını kaybetti! Cezası belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Apple iPad tablet tablet bilgisayar tablet ipad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Trump hedef göstermişti! ABD ordusu gece saatlerinde saldırdı

Trump hedef göstermişti! ABD ordusu gece saatlerinde saldırdı

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.