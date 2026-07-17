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"Robot telefon" resmen geliyor! Tarih açıklandı

Honor, Robot Phone'u ne zaman tanıtacağını açıkladı. Öte yandan, cihazın resmi görselleri ve kamera özelliklerine ilişkin yeni bilgiler de paylaşıldı.

"Robot telefon" resmen geliyor! Tarih açıklandı
Enes Çırtlık

Honor'un uzun süredir tanıtımlarını yaptığı Robot Phone'un resmi tanıtım tarihi belli oldu. Honor CEO'su Li Jian, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla cihazın 18 Temmuz 2026'da Şanghay'da tanıtılacağını duyurdu.

FUARLARDA TANITILIYORDU

Notebookcheck'te yer alan habere göre, Honor'un sinema kamerası üreticisi Arri ile gerçekleştirdiği iş birliğinin ilk ürünü olması beklenen Robot Phone, bugüne kadar fuarlarda yalnızca prototipleriyle gösterildi. Cihaz, gerçek gimbal sabitleme sistemine sahip ilk akıllı telefon olarak tanıtıldı, yapay zekâ döneminde ise "akıllı yardımcı" olarak pazarlandı.

İŞTE ROBOT PHONE'UN TANITIM GÖRSELİ VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Paylaşılan tanıtım görseli ise, Robot Phone'un nihai basın görsellerine ilk resmi bakışı sundu. Görselde üçlü arka kamera kurulumu da yakından görülebiliyor.

"Robot telefon" resmen geliyor! Tarih açıklandı 1

Habere göre cihazın 4D gimbal sabitleme sistemine sahip ana kamerasında 23 mm odak uzaklığına, f/1.6 diyafram açıklığına ve 200 megapiksel sensöre yer veriliyor.

Ayrıca, güvenilir paylaşımlarıyla bilinen Digital Chat Station kısa süre önce cihazın diğer kamera özelliklerini de paylaştı. Buna göre Robot Phone'un, 200 megapiksel ana kameraya ek olarak 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla geleceği öne sürüldü.

HONOR MAGIC 9 SERİSİNİN İPUÇLARI

Notebookcheck'in haberinde, Robot Phone için Arri ile gerçekleştirilen iş birliğinin, bu sonbahardan itibaren tanıtılması beklenen Honor Magic 9 serisinde sunulabilecek yeniliklere de işaret edebileceği ifade edildi. Ayrıca Robot Phone'un yüksek fiyatlı bir model olmasının beklendiği aktarıldı.

Cihazın resmi satışa çıkışının ağustos ayı olarak duyurulması bekleniyor. Çin dışındaki pazarlara ne zaman sunulacağının ise henüz bilinmiyor. Honor'un telefonun küresel tanıtımını Berlin'deki IFA fuarında yapabileceği değerlendiriliyor.

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