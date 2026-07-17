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Netflix'te izlediğiniz bazı yapımlar, yeni bir teknolojinin imzasını taşıyor olabilir! Şirket rakamı verdi

Geliri ikinci çeyrekte yüzde 13,4 artan Netflix, 2026'da yaklaşık 300 Netflix yapımında üretken yapay zekanın kullanıldığını açıkladı.

Netflix'te izlediğiniz bazı yapımlar, yeni bir teknolojinin imzasını taşıyor olabilir! Şirket rakamı verdi

Netflix, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 artarak 12,6 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2025'in ikinci çeyreğinde 11,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Netflix, gelirindeki yükselişin üye sayısındaki artış, fiyatlandırma ve artan reklam gelirlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Netflix te izlediğiniz bazı yapımlar, yeni bir teknolojinin imzasını taşıyor olabilir! Şirket rakamı verdi 1

Şirket, gelirinin üçüncü çeyrekte de 12,9 milyar dolara yükseleceğini öngördü. Netflix, 2026 geneli için ise gelir tahmin aralığını daraltırken, bu yıl 51 ila 51,4 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Netflix'in net karı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8,8 artarak 3,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2025'in aynı döneminde 3,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde 72 sent olan hisse başına karı bu dönemde 80 sente çıktı.

İZLENME RAPORU SIKLIĞI AZALIYOR

Şirket, yılda iki kez yayımladığı "Ne İzledik" (What We Watched) raporunda, üyelerinin 2026'nın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik bir artışla 97 milyar saatin üzerinde izleme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Netflix te izlediğiniz bazı yapımlar, yeni bir teknolojinin imzasını taşıyor olabilir! Şirket rakamı verdi 2

Netflix'in açıklamasında, "Ne İzledik" raporunun 2027'den itibaren her yılın ilk çeyreğinde yayınlanmaya başlayacağı belirtilerek, "Raporun yayınlanma sürecini finansal sonuçlarımızdan ayırmamızın amacı, odağı temel finansal göstergelerimiz olan gelir ve faaliyet karı üzerinde tutmaktır." ifadeleri kullanıldı.

YAKLAŞIK 300 YAPIMDA YAPAY ZEKA İMZASI

Açıklamada ayrıca, konsept ve ön görselleştirmeden post-prodüksiyon ve teslimata kadar, Netflix'in yaratıcı ortaklarının üretken yapay zeka kullanımının hızla yaygınlaştığı vurgulandı.

Netflix te izlediğiniz bazı yapımlar, yeni bir teknolojinin imzasını taşıyor olabilir! Şirket rakamı verdi 3

Üretken yapay zekanın 2026'da yaklaşık 300 Netflix yapımında kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bu çalışmaların en yoğunlaştığı alanın post-prodüksiyon olduğu bildirildi.

Açıklamada, geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için bu araçlardan giderek daha fazla yararlanıldığına değinilerek, üretken yapay zeka teknolojisi olmasaydı bazı durumlarda yapımların önemli çekimleri ve sahneleri çıkarmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Netflix yapay zeka
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