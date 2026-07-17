AK Partili Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na sitem: "O gece beni dinleseydiniz böyle olmazdı"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenaze töreninde yalnızca eski defterler de açıldı. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun törene katılması ve iki ismin çelenklerinde de “CHP Genel Başkanı” yazması dikkat çekerken, cami avlusunda yaşanan kısa diyalog ise gündeme damga vurdu.

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, cenaze töreninin ardından aracına doğru ilerleyen Kılıçdaroğlu’na 2010’daki genel başkanlık değişimi öncesinde yaptığı uyarıyı hatırlatarak Önder Sav üzerinden dikkat çeken bir sitemde bulundu.

“O GECE BENİ DİNLEMİŞ OLSAYDINIZ...”

Cenaze töreninin ardından aracına doğru yönelen Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin tanındık isimlerinden eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kısa süre sohbet etti. Sayan, Kılıçdaroğlu’na kendisini yıllar önce eve bıraktığını söylediği gece yaptığı konuşmayı hatırlattı.

KILIÇDAROĞLU: "NEYSE, SAĞLIK OLSUN"

Gündem olan diyalog şöyle gelişti:

Savcı Sayan: "Başkanım yolunuz açık olsun. İyisiniz değil mi? Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Önder Sav’a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben."

Kemal Kılıçdaroğlu: "Eyvallah teşekkür ederim. İyiyim gayet sağ olun. Neyse sağlık olsun..."

Görüntüleri Sözcü muhabiri Emre Sercan İke de sosyal medya hesabından paylaştı.