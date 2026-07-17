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Son Dakika | Meksika 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı verildi

Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu.

Son Dakika | Meksika 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı verildi
Mustafa Fidan

Geçen haftalarda Venezüela'da meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ederken bu kez de Meksika 7.4 şiddetinde bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) ilk verilerine göre deprem, cuma günü Chiapas eyaletindeki Puerto Madero kenti yakınlarında kaydedildi.

Son Dakika | Meksika 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı verildi 1

MEKSİKA'DA DEPREM: 7.4 İLE SARSILDI

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Chiapas kıyıları yakınlarındaki deprem nedeniyle tsunami oluşma ihtimaline karşı uyarı yayımladı. Tsunami tehdidinin hangi kıyıları kapsadığına ve beklenen dalga yüksekliğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin açıklanması bekleniyor.

Son Dakika | Meksika 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı verildi 2

GEÇEN AY VENEZUELA'DA 7.5'LİK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Venezuela'da 25 Haziran'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edilmiş, metro ve tren seferleri durdurulmuştu.

Venezuela'daki depremde şu ana kadar 5 binin üzerinde ölü sayısı olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Meksika
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