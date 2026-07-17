Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti: "8 ayrı bankaya olan borcunu ödedik, değdi mi bu yaptıklarına?"

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturmada Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve beraberindeki birçok isim gözaltına alınarak tutuklandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN HALUK LEVENT'E SİTEM: "DEĞDİ Mİ?"

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmayla ilgili olarak Haluk Levent'e çok sayıda suçlama yöneltildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Haluk Levent ile ilgili bir açıklama da sanatçı Mahsun Kırmızıgül'den geldi.

"SEKİZ AYRI BANKAYA OLAN BORÇLARINI KAPATABİLMEN İÇİN..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti:

"Sekiz ayrı bankaya olan borçlarını kapatabilmen için, Star TV’de yaptığım diziden kazandığım parayla borçlarını ödedik. Yeniden ayağa kalkman için elimizden geleni yaptık. Hayat bu kadar ucuz muydu Haluk? Birkaç dakikalık heyecan uğruna, bunca sevgiye, bunca güvene, bunca emeğe sırt çevirmeye gerçekten değer miydi? Yaptıkların sadece seni yıkmadı. Sana inananları, seni sevenleri, dostlarını da derinden yaraladı."