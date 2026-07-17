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Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti: "8 ayrı bankaya olan borcunu ödedik, değdi mi bu yaptıklarına?"

Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sanatçı Haluk Levent'e sitem etti. Kırmızıgül, "Sekiz ayrı bankaya olan borçlarını kapatabilmen için, Star TV’de yaptığım diziden kazandığım parayla borçlarını ödedik. Yeniden ayağa kalkman için elimizden geleni yaptık. Gerçekten değer miydi?" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti: "8 ayrı bankaya olan borcunu ödedik, değdi mi bu yaptıklarına?"
Mustafa Fidan

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturmada Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve beraberindeki birçok isim gözaltına alınarak tutuklandı.

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent e sitem etti: "8 ayrı bankaya olan borcunu ödedik, değdi mi bu yaptıklarına?" 1

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN HALUK LEVENT'E SİTEM: "DEĞDİ Mİ?"

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmayla ilgili olarak Haluk Levent'e çok sayıda suçlama yöneltildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Haluk Levent ile ilgili bir açıklama da sanatçı Mahsun Kırmızıgül'den geldi.

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent e sitem etti: "8 ayrı bankaya olan borcunu ödedik, değdi mi bu yaptıklarına?" 2

"SEKİZ AYRI BANKAYA OLAN BORÇLARINI KAPATABİLMEN İÇİN..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti:

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent e sitem etti: "8 ayrı bankaya olan borcunu ödedik, değdi mi bu yaptıklarına?" 3

"Sekiz ayrı bankaya olan borçlarını kapatabilmen için, Star TV’de yaptığım diziden kazandığım parayla borçlarını ödedik. Yeniden ayağa kalkman için elimizden geleni yaptık. Hayat bu kadar ucuz muydu Haluk? Birkaç dakikalık heyecan uğruna, bunca sevgiye, bunca güvene, bunca emeğe sırt çevirmeye gerçekten değer miydi? Yaptıkların sadece seni yıkmadı. Sana inananları, seni sevenleri, dostlarını da derinden yaraladı."

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül ahbap
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