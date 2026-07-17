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Silivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Silivri'de sokak köpeklerinin üzerine aracını süren ve bir köpeğin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K.(61) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü A.K. ilerlediği sırada yolda bulunan sokak köpeklerinin üzerine aracını sürdü.

Silivri de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı 1

ARACINI KÖPEKLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olayda bir köpeğin ölümüne neden olan sürücünün aracını sürdüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medya da paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Silivri de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı 2

O SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Silivri köpek kaza
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