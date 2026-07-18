Ahbap'ın kurucu Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: "Haluk Levent talimat verirdi ben yapardım"

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent'in ardından derneğin kurucusu Alper Çelik de gözaltına alındı. Haluk Levent ile derneğe yapılan bağışlarla bahis oynadıkları suçlamasıyla gözaltına alınan firari Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı.

AHBAP KURUCUSU ÇELİK'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Alper Çelik, Haluk Levent’in kendi banka hesabı ile adına açılan yasal bahis sitesi hesabını kullandığını öne sürdü.

"HALUK LEVENT TALİMAT VERİRDİ BEN YAPARDIM"

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre Çelik, şu ifadeleri kullandı;

“Hesaplarımı Haluk Levent kullanmazdı, telefonla talimat verirdi ben yapardım. Yasal bahis sitesi hesabımda ise hangi maçlara kupon yapılacağını yazardı, ben de oynardım. Bazen hesabıma kendisi girip işlem yapardı."

Alper Çelik’in banka hareketlerinde olan işlem hacmi ise 1 Milyar 400 Milyon TL.

"ALDIĞIM BORÇLARLA OYNUYORUM" DEMİŞ

Çelik ayrıca, bahis ve borsa işlemlerinde kullanılan paraların kaynağını sorduğunu, Haluk Levent’in kendisine “Paralar derneğe ait değil, arkadaşlarımdan aldığım borçlarla oynuyorum.” dediğini öne sürerek, bu açıklamaya güvenerek hesaplarını kullanmaya devam ettiğini ifade etti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMA TALEBİ

İfadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çelik, zaman zaman Kapalıçarşı’dan döviz aldırıldığını, bu paraların farklı hesaplara yatırılarak bahis ve borsa ödemelerinde kullanıldığını, paraların kaynağını bilmediğini savundu. Ayrıca derneğin satın alma süreçlerine ilişkin bazı malzemelerin depolarda çürüdüğünü bildiğini de beyan etti.