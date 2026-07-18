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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Yerine ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atandı. Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alındı ve yerine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de 1

Ayrıca karar ile birlikte, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kocataş, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale getirildi. Göç İdaresi Başkanlığında Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar Aksanyar, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu ve Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna görevden alındı. Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne Ahmet Dalkıran, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Mustafa Güney ve Yabancılar Genel Müdürlüğüne Özge Kaplan atandı.

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alındı ve yerine Fuat Şanal atandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakan Nalbantoğlu getirildi. Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu görevden alındı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Baştor ve Aziz Yıldırım atandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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