ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar: İran'ın birçok kentinde patlamalar duyuldu, İran ABD üslerini hedef aldı

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların "İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı" ifade edildi.

ORTA DOĞU'DA TANSİYON YÜKSELDİ: ABD BOMBALADI, İRAN KARŞILIK VERDİ

İran yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Eğer Amerikalılar İran'da herhangi bir noktayı ele geçirirse savunma savaşı yerine saldırı savaşına girebiliriz" ifadelerine yer verildi.

İRAN BAHREYN'DEKİ ABD İHA DEPOSUNU VURDU

İran basını, İran Devrim Muhafızlarının Bahreyn'de yer alan ABD'ye ait İHA deposuna saldırdığını duyurdu. İran basını ayrıca Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İRAN KENTLERİNDE PATLAMA SESLERİ

ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Patlama seslerinin, ABD'nin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından duyulduğu belirtildi. Hürmüzgan Valiliği, ABD’nin Sirik kentine yönelik son saldırısında can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.

Valilik ayrıca, son saldırılar sonucu kent altyapısında zarar oluşmadığını belirtti.

İRAN, HİNT OKYANUSU’NDAKİ ABD SAVAŞ GEMİSİNE SEYİR FÜZESİ FIRLATTI

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hint Okyanusu’nda bulunan ABD savaş gemisi hedef alındı. Haberde, İran kıyılarından Hint Okyanusu’nun kuzeyindeki bir ABD savaş gemisine akşam saatlerinde seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Saldırının ardından savaş gemisinin geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

İran’ın fırlattığı seyir füzesine ilişkin görüntüler ise devlet televizyonunda yayımlandı.

IRAK’IN SÜLEYMANİYE KENTİNE FÜZE VE İHA SALDIRILARI DÜZENLENDİĞİ BİLDİRİLDİ

Irak'ın Süleymaniye kentinde füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Erbil merkezli Rudaw TV'ye göre Süleymaniye kentine füze ve kamikaze insan hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu isabet alan bir noktada yangın çıkarken, bölgeye ambulansların sevk edildiği belirtildi. Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran, Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil’de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

Son saldırılarda Erbil'e 8 kamikaze insansız hava aracı atılırken, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran’ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını “şiddetle” kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır