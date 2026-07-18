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Özgür Özel ile ilgili çarpıcı İYİ Parti iddiası! Canlı yayında açıkladı

CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiası gündemden düşmüyor. Gazeteci Sinan Burhan çarpıcı bir iddiada bulundu. Özel'in 3 senaryosu olduğunun altını çizen Burhan İYİ Parti iddiasını ortaya attı.

Özgür Özel ile ilgili çarpıcı İYİ Parti iddiası! Canlı yayında açıkladı
Recep Demircan

Özgür Özel'in yeni parti kurup yola devam mı edeceği yoksa CHP'de mi kalacağı gündemde tartışılmaya devam ediliyor. Gazeteci Sinan Burhan TV100 canlı yayınında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Özgür Özel ile ilgili çarpıcı İYİ Parti iddiası! Canlı yayında açıkladı 1

ÇARPICI İYİ PARTİ DETAYI

Burhan, Özel'in önünde üç farklı senaryo bulunduğunu öne sürdü. Burhan şunları ifade etti:

"Özgür Bey'in A planı; yeni parti kurup ana muhalefet olmak. B planı; yedek parti.

-Gecenin bombası olan C planı ise; İYİ Parti listelerinden seçime girmek.

Özgür Özel ile ilgili çarpıcı İYİ Parti iddiası! Canlı yayında açıkladı 2

-Bu C planının görüşmeleri şu an sürüyor, altını çiziyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP İYİ Parti
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