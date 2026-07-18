HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Dondurmayı böyle yiyin, boğaz enfeksiyonu riskini azaltın

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dondurma tüketimi de yükselirken, uzmanlar dondurmanın doğru şekilde tüketilmesi halinde sağlık açısından faydalı bir besin olduğunu, yanlış tüketimin ise özellikle boğaz enfeksiyonu riskini artırabileceğini bildirdi.

Dondurmayı böyle yiyin, boğaz enfeksiyonu riskini azaltın

Uzmanlar, süt, protein, kalsiyum ve vitaminler açısından zengin olan dondurmanın, özellikle yaz aylarında çocukların ve tatlı tüketmeyi sevenlerin tercih ettiği besinler arasında yer aldığını belirtti.

Dondurmanın su ile birlikte tüketilmesinin boğaz enfeksiyonu riskini azaltabileceğini ifade eden uzmanlar, ürünün ambalajından çıkarıldıktan hemen sonra değil, kısa süre bekletildikten sonra küçük lokmalar halinde ve yavaş tüketilmesini önerdi.
İnek sütüne alerjisi bulunan kişilerin keçi sütünden üretilen dondurmaları tercih edebileceğini aktaran uzmanlar, doğal meyvelerden hazırlanan çeşitlerin ise antioksidan açısından zengin olduğuna dikkati çekti.

Dondurmayı böyle yiyin, boğaz enfeksiyonu riskini azaltın 1

Uzmanlar, aşırı dondurma tüketiminin özellikle kilo problemi bulunan kişiler için sakıncalı olabileceğini belirterek, dondurmanın tok karna tüketilmesini, tüketim sonrasında ağız hijyenine dikkat edilmesini ve ürünün soğuk zinciri bozulmadan muhafaza edilmiş olmasına özen gösterilmesini tavsiye etti.

Boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayan faktörler arasında burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alma, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sigara kullanımı, aşırı yorgunluk, uykusuzluk, stres, geniz akıntısı ve alerjik rahatsızlıkların bulunduğunu belirten uzmanlar, sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, uygun şekilde tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonlarının kalp, böbrek ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, yılda 4-5'ten fazla boğaz enfeksiyonu geçiren çocuk ve yetişkinlerin kulak burun boğaz uzmanına başvurmasının önem taşıdığını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadece bayılmıştı, hastaneye gidene kadar hayatını kaybetti!Sadece bayılmıştı, hastaneye gidene kadar hayatını kaybetti!
Balıkesir'de yangın! Kısa sürede kontrol altına alındıBalıkesir'de yangın! Kısa sürede kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
dondurma sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.