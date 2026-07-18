HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Mersin! Yol verme tartışmasında aracından inen sürücüye para cezası

Mersin'de yol verme tartışmasında aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen R.M.'ye ve araç sahibi eşine toplam 261 bin TL, diğer sürücü S.Ü.'ye ise 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

Yer: Mersin! Yol verme tartışmasında aracından inen sürücüye para cezası

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kaleköy Kelveli Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, iki sürücünün cadde üzerinde ‘yol verme’ nedeniyle tartıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen kişinin R.M. olduğunu tespit etti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, R.M. ve aracın sahibi olan eşine ilgili maddelerden toplam 261 bin TL para cezası uyguladı. Tartışmaya karışan diğer araç sürücüsü S.Ü.’ye ise 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da konut satışları yüzde 10,9 arttıSamsun’da konut satışları yüzde 10,9 arttı
Dondurmayı böyle yiyin, boğaz enfeksiyonu riskini azaltınDondurmayı böyle yiyin, boğaz enfeksiyonu riskini azaltın

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.