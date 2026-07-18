Yer: Mersin! Yol verme tartışmasında aracından inen sürücüye para cezası

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kaleköy Kelveli Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, iki sürücünün cadde üzerinde ‘yol verme’ nedeniyle tartıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen kişinin R.M. olduğunu tespit etti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, R.M. ve aracın sahibi olan eşine ilgili maddelerden toplam 261 bin TL para cezası uyguladı. Tartışmaya karışan diğer araç sürücüsü S.Ü.’ye ise 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır