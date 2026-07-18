Zelenskiy'nin 40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Haziran'da Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planı onayladığını bildirmişti. Ukrayna, bu sabah Rusya'daki petrol tesislerinin ardından şimdi de Rus e-ticaret devini hedef aldı.

DAĞITIM MERKEZİ VURULDU

Ukrayna'ya ait İHA'lar, Moskova bölgesinde Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketi Wildberries'in Elektrostal'daki sipariş işleme ve dağıtım merkezini vurdu. Rus lojistik ağı açısından önemli olan tesiste büyük yangın çıktı.