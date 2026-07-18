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Zelenskiy'nin 40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

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Recep Demircan

Ukrayna, Rusya'ya bu sabah ağır bir saldırı düzenledi. Ukrayna ordusu, Rusya'daki petrol tesislerinin ardından şimdi de Rus e-ticaret devinin deposunu vurdu. Tesiste büyük bir yangın çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Haziran'da Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planı onayladığını bildirmişti. Ukrayna, bu sabah Rusya'daki petrol tesislerinin ardından şimdi de Rus e-ticaret devini hedef aldı.

Zelenskiy nin 40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı 1

DAĞITIM MERKEZİ VURULDU

Ukrayna'ya ait İHA'lar, Moskova bölgesinde Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketi Wildberries'in Elektrostal'daki sipariş işleme ve dağıtım merkezini vurdu. Rus lojistik ağı açısından önemli olan tesiste büyük yangın çıktı.

Zelenskiy nin 40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı 2

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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