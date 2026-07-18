Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak ve rüzgar alarmı: O iller dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde etkisini artıracak rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR

Öte yandan rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

İl bazında beklenen en yüksek sıcaklıklara göre İstanbul'da 31, Ankara'da 31, Bursa ve Çanakkale'de 34, İzmir ve Manisa'da 37, Denizli ile Antalya'da 38, Şanlıurfa'da 39, Diyarbakır'da 38 derece sıcaklık bekleniyor.

Yağışlı bölgelerde ise Samsun'da 28, Trabzon'da 26, Rize'de 27, Erzurum'da 29 ve Kars'ta 25 derece sıcaklık öngörülüyor.