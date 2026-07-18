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Önce ayağı şişti, sonra yürüyemez hale geldi! Fil hastalığı hayatını altüst etti

Adana'da yaşayan, 1'i engelli 3 çocuk annesi Fatma Dinsever, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödemle mücadele ediyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini tamamlayamayan Dinsever, "Kendi sağlık durumum nedeniyle çocuklarımla yeterince ilgilenemiyorum. Günlük yaşamda çok zorlanıyorum. Yeniden yürüyebilmek için yetkililerden destek bekliyorum. Gezmeyi, çocuklarımla vakit geçirmeyi, ev işlerini yapabilmeyi istiyorum" dedi.

Önce ayağı şişti, sonra yürüyemez hale geldi! Fil hastalığı hayatını altüst etti
Gökçen Kökden

Adana'da oturan, 1'i yüzde 40 zihinsel engelli 3 çocuk annesi Fatma Dinsever, geçen yıl İzmir'de yaşadığı sırada halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödeme yakalandı. İzmir'de hamallık yapan eşinin kendisiyle ilgilenmemesi üzerine çocuklarıyla birlikte Adana'ya taşınan Fatma'nın hastalığı, enfeksiyon kapması nedeniyle ilerledi.

Önce ayağı şişti, sonra yürüyemez hale geldi! Fil hastalığı hayatını altüst etti 1

Sağlık durumu ağırlaşan ve günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen Dinsever, elindeki son parayla özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Dinsever, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Emekli maaşıyla geçinen babasının yanında kalan Dinsever, Sosyal ve Ekonomik Destek yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü, yeniden tedavi olabilmek için ise yetkililerden destek beklediğini söyledi.

'ÇOCUKLARIMLA İLGİLENEBİLMEK İSTİYORUM’

Önce ayağı şişti, sonra yürüyemez hale geldi! Fil hastalığı hayatını altüst etti 2

Zor durumlardan geçtiğini belirten Fatma Dinsever, “Eşim bana destek olmuyor, benimle ilgilenmek istemiyor. Yanına gitmek bile istemiyorum. Çocuklarımdan biri zihinsel engelli. Kendi sağlık durumum nedeniyle çocuklarımla yeterince ilgilenemiyorum. Günlük yaşamda çok zorlanıyorum. Yeniden yürüyebilmek için yetkililerden destek bekliyorum. Gezmeyi, çocuklarımla vakit geçirmeyi, ev işlerini yapabilmeyi istiyorum. Çocuklarımın okullarına gidip onları okurken görebilmeyi çok istiyorum” dedi.

'YARALARIMDA KURTLANMA OLUŞUYOR'

Önce ayağı şişti, sonra yürüyemez hale geldi! Fil hastalığı hayatını altüst etti 3

Yarım kalan tedavisini tamamlamak istediğini belirten Dinsever, "İzmir'de ilk tedavi gördüğüm dönemde doktorlar ayağımın kesilebileceğini söyledi. Bunun üzerine tedavi olmak için Adana'ya geldim. Adana'da özel bir hastanede tedavi gördüm ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavim yarım kaldı. Şu anda yalnızca krem kullanarak tedavi olmaya çalışıyorum. Ayağımdaki yaralarda kurtlanma oluşuyor. Tedavime yeniden devam edebilmek için yetkililerden destek bekliyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fil hastalığı sağlık
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