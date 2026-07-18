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Yer: İstanbul! Market kurşunlayan 2 zanlı tutuklandı

Eyüpsultan'da sahibini tehdit ettikleri marketi kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı.

Yer: İstanbul! Market kurşunlayan 2 zanlı tutuklandı

Karadolap Mahallesi'nde 2 şüpheli, bir marketi kurşunladıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelip çalışma başlatan polis ekipleri, zanlılar A.S. (20) ve A.Ü.A. (18) ile araç sürücüsü O.G'yi (35) yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin market sahibini tehdit ettikten sonra olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve A.Ü.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.G. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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