Yer: Siirt! Park halindeki iki otomobil yandı

Yangın, 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Adil Yaşar Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindek otomobile de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır