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Suudi Arabistan'da yangın faciası! 4 Türk işçi hayatını kaybetti

Riyad'da işçilerin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangında, Hatay'dan çalışmak için Suudi Arabistan'a giden 4 Türk işçi yaşamını yitirdi. Cenazelerin işlemlerin ardından Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Suudi Arabistan'da yangın faciası! 4 Türk işçi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çıkan yangında Hataylı 4 işçi hayatını kaybetti.

Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemelerde Hatay'dan Riyad’a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hataylı 4 işçinin cenazesinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Hatay Riyad Suudi Arabistan türk
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