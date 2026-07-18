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Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! Sayı 5 bini aştı

Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 artarak 5 bin 69'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! Sayı 5 bini aştı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 139 artarak 5 bin 69'a ulaştığını, yaralı sayısında bir artış yaşanmadığını ve sayının 16 bin 740'ta sabit kaldığını duyurdu.

ARTÇILAR BİNİ GEÇTİ

Açıklanan güncel verilere göre, ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar kaydedilen artçı sarsıntı sayısı ise 1331'e ulaştı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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