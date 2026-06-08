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İki oğluyla gittiği ev baskınında bıçaklandı

Malatya'da, daha önce tartıştığı kişilerin evine iki oğluyla birlikte giden şahıs bıçakla yaralanırken, evde bulunan 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki oğluyla gittiği ev baskınında bıçaklandı

Olay, saat 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Site Sokak'ta yaşayan E.Ç. ve H.Ç. ile gündüz saatlerinde tartışan Y.Ö., daha sonra oğulları C.Ö. ve C.Ö. ile birlikte şahısların ikametine gitti.

İki oğluyla gittiği ev baskınında bıçaklandı 1

EV BASKININA GİDEN ADAM BIÇAKLA YARALANDI

Taraflar arasında çıkan kavgada Y.Ö. aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, E.Ç. ile H.Ç. ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga
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