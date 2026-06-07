Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi

Edinilen bilgiye göre, Yunus Timleri'ne bağlı polis ekiplerinin Dispanser Sokak'ta gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında bir şahıs iddiaya göre başka bir kişiye ait kimliği gösterdi.

POLİSTEN KAÇAN ŞAHSI BÖYLE DURDURDU

Durumun fark edilmesi üzerine şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, durumu gören G.K. isimli vatandaş kaçan şahsa müdahale etti. G.K.'nin yumruk darbesiyle yere düşen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muğla Ailenin Korunması İlamat Masası tarafından iki ayrı suçtan arandığı, ayrıca motosiklet hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarını da işlediği tespit edilen A.T., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın kaçması ve vatandaşın yumrukla müdahalesi yer alıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır