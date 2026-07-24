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Dikkat çeken İstanbul anketi! İşte son oy oranları

Siyasetin gündemi her geçen gün hareketleniyor. Son olarak Özgür Özel'in CHP'den ayrılığını duyurmasının ardından partilerin oy oranları merak ediliyor. ORC Araştırma da 'Bu pazar seçim olsa İstanbul'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz' sorusunu vatandaşlara yöneltti. Gelen sonuçlar oldukça dikkat çekici. İşte tüm detaylar!

Dikkat çeken İstanbul anketi! İşte son oy oranları
Doğukan Akbayır

Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de önemli değişiklikler yarattı. Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki iddialar kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Dikkat çeken İstanbul anketi! İşte son oy oranları 1

ÖZEL CHP'DEN AYRILDI

Özgür Özel siyasi kariyerinin en kritik hamlelerinden birine imza atarak CHP'den istifa etti.

2009'dan beri üyesi olduğu CHP'den resmen istifa eden Özel, sosyal medyadan bir video paylaştı.

Videoda Özel'in "Yeni Parti"nin kuruluş dilekçesini imzaladığı anlar yer alırken Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

Dikkat çeken İstanbul anketi! İşte son oy oranları 2

DİKKAT ÇEKEN 'İSTANBUL' SONUÇLARI

ORC Araştırma da sosyal medya hesabından vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa İstanbul'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK Parti: %34,1
CHP: %32,7
DEM Parti: %8,1
MHP: %5,9
Zafer Partisi: %4,4
İyi Parti: %4,2
Yeniden Refah Partisi: %2,7
Büyük Birlik Partisi: %2,1
TİP: %1,5
Saadet Partisi: %1,2
Diğer: %3,1

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CHP MHP ak parti anket oy oranları
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