Dikkat çeken İstanbul anketi! İşte son oy oranları

Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de önemli değişiklikler yarattı. Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki iddialar kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

ÖZEL CHP'DEN AYRILDI

Özgür Özel siyasi kariyerinin en kritik hamlelerinden birine imza atarak CHP'den istifa etti.

2009'dan beri üyesi olduğu CHP'den resmen istifa eden Özel, sosyal medyadan bir video paylaştı.

Videoda Özel'in "Yeni Parti"nin kuruluş dilekçesini imzaladığı anlar yer alırken Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'İSTANBUL' SONUÇLARI

ORC Araştırma da sosyal medya hesabından vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa İstanbul'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK Parti: %34,1

CHP: %32,7

DEM Parti: %8,1

MHP: %5,9

Zafer Partisi: %4,4

İyi Parti: %4,2

Yeniden Refah Partisi: %2,7

Büyük Birlik Partisi: %2,1

TİP: %1,5

Saadet Partisi: %1,2

Diğer: %3,1