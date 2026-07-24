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Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler!

Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, felçli hastaların N1 implantı aracılığıyla elektrikli tekerlekli sandalyeleri beyin sinyalleriyle kontrol etmelerini sağladı. Yayımlanan görüntülerde ileri ve geri hareket, yönlendirme ve koltuk ayarları düşünce yoluyla gerçekleştirildi.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler!
Enes Çırtlık

Neuralink, felçle yaşayan klinik deney katılımcılarının elektrikli tekerlekli sandalyeleri yalnızca düşünce gücüyle yönlendirdiğini gösteren görüntüler yayımladı.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 1

Görüntülerde N1 implantının beyin sinyallerini sandalyenin ileri gitmesi, geri hareket etmesi, yön değiştirmesi ve koltuk ayarlarının yapılması için kullanılan komutlara dönüştürdüğü gösterildi.

100’DEN FAZLA İPLİK ÜZERİNDE BİNİ AŞKIN ELEKTROT

Sistemde, tek bir insan saç telinden çok daha ince olan 100’den fazla iplik üzerinde 1.000’den fazla elektrot bulunuyor.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 2

Bu iplikler, cerrahi bir robot tarafından beynin vücudun nasıl hareket edeceğini belirleyen bölgesi olan motor kortekse yerleştiriliyor.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 3

Deney katılımcısı hareket etmeyi düşündüğünde çevredeki nöronlar etkinleşiyor. İmplant da bu sırada gerçekleşen beyin faaliyetini gerçek zamanlı olarak kaydediyor.

BEYİN FAALİYETİ EKRANDAKİ İMLECE DÖNÜŞÜYOR

Bir makine öğrenimi modeli, kaydedilen beyin faaliyetini ekran üzerinde yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket edebilen bir bilgisayar imlecine dönüştürüyor.

Bu imleç, katılımcının tekerlekli sandalyesine yerleştirilen kameranın ön taraftaki yolu gösteren canlı görüntüsünü sunduğu özel bir program içinde kullanılıyor.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 4

İmleç merkezden ne kadar uzağa itilirse sandalye o kadar hızlı ilerliyor. İmleç serbest bırakıldığında ise yavaşlayarak merkeze dönüyor ve sandalye kendiliğinden duruyor.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 5

KOMUTLAR STANDART TEKERLEKLİ SANDALYEYE AKTARILIYOR

Sisteme güç sağlayan özel çipler ve elektronik bileşenler, imleç komutlarını standart bir tekerlekli sandalyenin tanıyabileceği sinyallere dönüştürüyor.

Tahrik motorlarından koltuk ve sırt bölümü ayarlarına kadar sistemin farklı parçaları beyin faaliyetlerine yanıt veriyor.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 6

Gösterime katılan kişilerden biri, hareketlerin başlangıçta sarsıntılı olduğunu ancak birkaç dakika sonra daha otomatik hâle geldiğini söyledi.

Katılımcı, bu yöntem sayesinde dik oturabildiğini ve rahat edebildiğini belirtti. Eski kumanda kollarının ise çoğu zaman ağrı içinde öne doğru çökmüş biçimde oturmasına neden olduğunu söyledi.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 7

AYNI İMPLANT FARKLI SİSTEMLERİ DE KONTROL EDİYOR

Neuralink, aslında daha önce geliştirdiği bir teknolojiyi genişletiyor. Kullanıcıların imleç hareket ettirmesine, mesaj yazmasına, oyun oynamasına ve robot kontrol etmesine imkân tanıyan aynı implant, artık tekerlekli sandalye kontrolü için de kullanılıyor.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 8

Neuralink ekibi, insanların bu teknolojiyle gerçek dünyadaki ortamlarda ne kadar başarılı biçimde hareket edebildiğini araştırıyor. Ekip, yöntemin önemli bir değişim yaratacağına inanıyor.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 9

ODAK KAYBOLURSA SANDALYE KENDİLİĞİNDEN DURUYOR

Sistemin tasarımında güvenlik öncelikli konulardan biri oldu.

İmlecin otomatik olarak merkeze dönmesi, katılımcı odağını kaybettiğinde sandalyenin rastgele yönlere hareket etmeye başlamasını önlüyor.

Bilim kurgu değil gerçek: Tekerlekli sandalyeyi düşünce gücüyle kontrol ettiler! 10

Teknoloji üzerindeki araştırmalar devam ediyor ve sistem henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmış değil.

Deneylerde olumlu sonuçlar elde edilse bile bu sonuçlar her katılımcı veya gelecekteki tüm kullanıcılar için geçerli olmayabilir. (Kaynak: techeblog)

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Neuralink
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