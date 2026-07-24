OpenAI'ın hamlesine Anthropic'ten karşılık geldi, Claude’un sesli modu güncellendi!

OpenAI’ın yeni konuşma modellerini yayımlamasından ve ChatGPT’nin sesli modunu güncellemesinden haftalar sonra Anthropic, Claude’u sesli kullanıma daha uygun hâle getiren yeni bir güncelleme duyurdu.

Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada kullanıcıların Claude’un sesli modunda Opus, Sonnet ve Haiku modelleri arasında seçim yapabileceğini bildirdi.

SON KULLANILAN METİN MODELİNİ SEÇİYOR

TechCrunch'ta yer alan habere göre, geçen yıl kullanıma sunulan Claude sesli modu, Haiku modeliyle çalışıyordu. Bu model hızlı yanıtlar sunmasına rağmen karmaşık çalışmalar için uygun değildi.

Yeni güncellemeyle sesli mod, kullanıcının metin sohbetinde en son kullandığı modeli seçiyor ve varsayılan olarak bu modelin en hızlı sürümünü kullanıyor.

Anthropic, yeni sesli modun daha uzun konuşmalarda kullanıcılara yardımcı olabileceğini belirtti.

Özellik; kullanıcının iletişim tarzı hakkında geri bildirim verme, bir müşteriye sunulacak teklif üzerinde konuşma ve ürün-pazar araştırması için fikir üretme gibi görevlerde kullanılabiliyor.

GMAIL, SLACK, CANVA VE NOTION DESTEĞİ

Claude’un sesli modu Gmail, Google Takvim, Slack, Canva ve Notion gibi diğer uygulamalardan yararlanabiliyor.

Kullanıcılar Claude’dan bir toplantı saatini güncellemesini, e-posta taslağı hazırlamasını veya Notion’da bir belge oluşturmasını isteyebiliyor.

Bu özellik, konuşma tarzı güncellenen ancak işlerin tamamlanması için farklı araçları hâlâ kullanamayan OpenAI’ın sesli moduyla Claude arasındaki önemli bir farkı oluşturuyor.

10 DİL İÇİN DESTEK SUNULUYOR

Anthropic, bu yılın başlarında Claude’un sesli moduna beta kapsamında çok dilli destek ekledi.

Kullanıcılar artık farklı dillerde konuşabiliyor ancak kullanmak istedikleri dili manuel olarak belirtmeleri gerekiyor.

Claude’un sesli modu şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Korece, Brezilya Portekizcesi ve Latin Amerika ile İspanya İspanyolcasını destekliyor.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR İÇİN SINIRLAMA

Yeni sesli mod, tüm platformlarda beta olarak bütün kullanıcıların erişimine açıldı.

Ücretsiz kullanıcılar yalnızca Haiku modelini kullanabilecek ve sesli moda sadece bir uygulama bağlayabilecek.

SES MODELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Anthropic, bu güncellemeyle ses modelinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Şirket, kullandığı ses teknolojisi altyapısına ilişkin de ayrıntı paylaşmadı.

Bu nedenle kullanıcılar, OpenAI’ın güncellemesinde sunulan daha iyi söz kesme yönetimi gibi konuşma deneyimi iyileştirmeleriyle karşılaşmayabilir.