Tahrişsiz tıraşın sırrı Gillette bıçaklarında indirim var!

Cildinizi yormayan ve her harekette konforu hissettiren kaliteli bir tıraş deneyimi yaşamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle erkek bakım standartlarını belirleyen , gelişmiş bıçak teknolojileri ve cildi koruyan özel kayganlaştırıcı bantlarıyla en zorlu bölgelerde bile pürüzsüzlüğü garanti altına alan Gillette ürünlerinde Bahar Fırsatları'na özel indirim başladı. Siz de gün boyu sürecek o ferahlık ve kusursuz görünüm için seçkimizdeki Gillette tıraş makinelerini ve yedek başlıklarını inceleyebilirsiniz.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Gillette indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Gillette Fusion Proglide Tıraş Makinesi + 2 Adet Yedek Tıraş Bıçağı

Kullanıcılar ne diyor?

“Gillette bu işin en iyisi, Proglide, Gillette'in en iyisi. Sanki cildine bıçak değil de kadife bir bez sürtüyorsun, mükemmel!”

“Oğlum için aldım, makineyle tıraş oluyordu, ilk jileti iyisi olsun dedim. Orijinal ve kullanışlı olduğu için kendime de aldım.”

2. Gillette Mach3 Yedek Tıraş Bıçağı 18 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün güzel. Bilindiği gibi. Mach 3'lerin her türlüsüne uyuyor.”

“Sık sık kullandığımız ürünlerin bu şekilde kutuda satılması çok güzel oluyor. Tekli alımlardan çok daha uygun geliyor ve uzun süre kullanılıyor.”

3. Gillette Fusion5 Proglide Flexball Tıraş Makinesi

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün mükemmel. Tıraş olma zevkine bu tıraş makinesini kullandıktan sonra vardım. Üstelik çok hesaplı fiyattan satın aldım. Tavsiye ederim.”

“Mükemmel ve çok uygun fiyatlı. Bıçakları çok uzun süre dayanıyor. Bunu veya Fusion modellerinden herhangi birini tavsiye ederim.”

4. Gillette Fusion5 Avantajlı Yedek Tıraş Bıçağı 8 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir çok alternatifi araştırdım ve yine en uygun fiyat Amazon'da. Gillette markasının beş bıçaklı başlıklarının hemen hepsini kullandım, ancak fonksiyonellik ve tıraşı kolaylaştırmak açısından en iyi başlık budur diye düşünüyorum. Kayganlığı oldukça iyi. Bıçakların kalitesine zaten diyecek laf yok. Her tıraş sonrası temiz bırakıldığı müddetçe gayet uzun ömürlü. İşim gereği neredeyse her gün tıraş oluyorum. Bu durumda bile tek bir bıçağı yaklaşık 3 ay kullanabiliyorum. Elbetteki gür ve sert sakalı olanlar için bu süre biraz daha kısalacaktır. Ancak uygun fiyatlı gibi görünen bir çok alternatiften çok daha kaliteli ve yine uzun ömürlü."

“Beş bıçaklı Gillette bıçakları arasında bu modelin bir artısı, hemen üst kısmında yer alan düzeltme bıçağı. Bu bıçak sayesinde faullerinize, sakal kenarlarına daha kolay biçim verebilirsiniz.”

5. Gillette ProGlide Power Tıraş Makinesi + 1 Tıraş Bıçağı

Kullanıcılar ne diyor?

“Tıraş makinesi dün geldi teslim aldım, çok teşekkür ediyorum, gerçekten kaliteli ve çok iyi tıraş deneyimi sunuyor, herkese tavsiye ederim, yüzümüzü tahriş etmeden sinek kaydı tıraş edebiliyoruz, tıraştan sonrada Gillette losyon sürünce pürüzsüz bir cilt ortaya çıkıyor, güzel bir duygu.”

“Bu, en iyi tıraş bıçağıdır ve öyle kalmaya devam edecektir; asla tıraş sonrası tahriş veya kesik oluşmaz ve çoğu durumda tek bir hareketle gerçekten pürüzsüz bir tıraş sağlar... Daha ne isteyebilirsiniz ki?”

6. Gillette Mach3 Start Yedek Tıraş Bıçağı 15 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün bildiğim, yıllardır kullandığım ve tükettikçe de satın aldığım bir ürün. Uygun fiyat ve hızlı kargo için teşekkür ederim.”

“Uzun yıllardır kullanıyorum. Bir tıraş bıçağı defalarca kullanılabiliyor.”

7. Gillette Fusion Proglide Styler 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi (Tıraş Bıçağı, Kenar Düzeltici, Sakal Şekillendirici ve Vücut)

Kullanıcılar ne diyor?

“7 senedir kullandığım aynı makine ömrünü artık doldurduğu için yenisini sipariş ettim, çok memnunum hem cildimi tahriş etmiyor hem de sıfıra yakın kesiyor, kıllarım sert olduğu için diğer makinelerde çok problem yaşadım, senelerdir bundan vazgeçemiyorum.”

“Çok güzel bir ürün, daha öncekini 9 yıl kadar kullandım. Kullanım ömrünü doldurmuştu artık o yüzden tekrar aldım, tavsiye ederim. Hem tıraş bıçağı sapı hem de düzeltici olarak harika iş görüyor, küçük olduğu için seyehatlerde kullanışlı olur. Hem tıraş makinesi hem de tıraş bıçağı taşımanıza gerek olmuyor. Gillette tarafından yapılmış en iyi ürün!”

8. Gillette Skinguard Sensitive Yedek Tıraş Bıçağı 4 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Yıllardır kullandığım ürün, sert ve sık sakalı olanlar için en iyisi.”

“Cildim aşırı hassas hemen tahriş oluyor. Tersten tıraşta normal seriye göre çok üstün. memnun kaldım.”

9. Gillette Mach3 Charcoal Tıraş Makinesi + 5 Adet Yedek Tıraş Bıçağı + Premium Stand Hediyeli Peket

Kullanıcılar ne diyor?

"Piyasadaki çoğu jileti kullanmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki Mach3 cidden fiyat performans ve uzun vadeli kullanım olarak en iyisi asla ve asla pişman olmazsınız."

"Gillette Mach3 Charcoal tıraş makinesi gayet kaliteli, pürüzsüz ve rahat bir tıraş sağlıyor. Fiyatına göre oldukça başarılı."

10. Gillette Mach3 Charcoal Avantajlı Yedek Tıraş Bıçağı 8'li

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet kaliteli ve keskin bir bıçak, ben severek kullanıyorum tavsiye ederim."

"Daha önce kullandığım bir ürün. Hasarsız geldi."

Bu içerik 6 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.