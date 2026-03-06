HABER

Yalova’da kamyonun ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti

Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hasan Ünal hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yalova’da kamyonun ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde Cumhuriyet Caddesi ışıklar mevkiinde Çınarcık ilçesinden gelen minibüsten inen Hasan Ünal, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Işıklarda bekleyen O.S. (35) idaresindeki kamyonunun önüne giren ve sürücünün kör noktasında kalan yaşlı adam aracın hareket etmesiyle altında kaldı. Hasan Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafik ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Ünal’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yalova
