Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 35 santimetre

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine karın ağrısı ve kansızlık şikayetleriyle başvuran 35 yaşındaki kadın hastada, yapılan tetkikler sonucunda karın içinde dev kistik kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden tarafından acil ameliyata alınan hastanın karnından 35x25 santimetre boyutlarında kitle çıkarıldı.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ

Operasyona ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, hastanın karnındaki kitleyi daha önceden fark ettiğini ancak korkusu nedeniyle hastaneye başvurmadığını belirterek, "Hastamız karın ağrısı ve kansızlık şikayetleriyle merkezimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın içerisinde dev kistik kitle tespitinin üzerine hastayı acil operasyona aldık. Operasyonda, karındaki 35x25 santimetrelik dev kistik kitle, diğer organlar korunarak başarılı bir şekilde çıkarıldı" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanenin Genel Cerrahi, Anesteziyoloji ve Kadın Doğum Anabilim Dalı ekiplerince multidisipliner bir takip ve tedavi programının uygulandığını ifade eden İliklerden, "Ameliyat sonrası hastanın genel durumu iyi ve serviste takipleri sürdürülmektedir. Hastamızı birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır