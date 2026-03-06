Antalya'da peş peşe depremler! Uyarı yapıldı: 'Daha büyük bir deprem olabilir'

Antalya'nın Kaş ilçesinde peş peşe depremler yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gün boyu şuana kadar 13 deprem meydana geldi. Dikkat çeken sismik hareketlilik sonrası vatandaşlara uyarı yapıldı.

Antalya'nın Kaş açıklarında gün boyu en büyüğü 4.5, en küçüğü 1.1 şiddetinde toplam 13 adet deprem kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden deprem sonrası açıklama geldi. Valilik, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 06.03.2026 tarihinde saat 08.35’de Antalya Kaş açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamış olup, ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamış olup, ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.

SİSMİK AKTİVİTE UYARISI

Bölgede gün boyu devam eden depremler bölgede paniğe neden olurken, bazı sosyal medya hesapları Akdeniz'deki hareketlilik ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Sismik aktivite uyarısında bulunan Deprem Dedektörü adlı hesap paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya–Muğla açıklarında, Akdeniz’de bulunan Helen Yayı üzerinde sismik aktivitede artış gözlenmektedir.

Bölgede meydana gelen son depremler nedeniyle sismik hareketlilik yükselmiştir. Bu durum, bölgede daha büyük bir depremin meydana gelme olasılığını artırabilir.

Her ihtimale karşı tedbirli olunması ve resmi kurumların duyurularının takip edilmesi önerilir."

Bölgede meydana gelen son depremler nedeniyle sismik hareketlilik yükselmiştir. Bu durum, bölgede daha büyük bir depremin meydana gelme olasılığını artırabilir.