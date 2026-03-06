HABER

34 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, yatak altındaki gizli bölmede yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 34 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan N.E. (37) isimli kadın, saklandığı evde yatağın altında bulunan gizli bölmede yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kasten öldürme, uyuşturucu satmak, fuhşa teşvik etmek gibi çeşitli suçlardan hakkında toplam 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E. isimli kadının saklandığı ev tespit edildi.

GİZLİ BÖLMEDE KISKIVRAK YAKALANDI

Firari hükümlünün saklandığı eve dün akşam dron destekli operasyon düzenlendi. Kapısı koçbaşı ile kırılarak girilen evde arama yapan ekipler, firari hükümlü N.E.'yi yatak odasındaki yatağın altında zemin kata açılan gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan N.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

