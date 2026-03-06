HABER

Manisa'da 4 katlı binada yangın paniği

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir binanın son katındaki dairede çıkan yangın, çatı katına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi'nde 4 katlı bir binanın son katındaki H.Ş.'ye ait dairede çıktı.

Manisa da 4 katlı binada yangın paniği 1

DÖRT KATLI BİNANIN ÜST KATINI ALEVLER SARDI

Alevler kısa sürede büyüyüp, çatı katına da sıçradı. Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Manisa da 4 katlı binada yangın paniği 2

YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Evde ve çatı katında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

