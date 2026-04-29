Anneler Günü'ne özel indirimlerde öne çıkan markaları sizin için seçtik!

Yılın en sevgi dolu günü kapıdayken Amazon’un 27 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği indirimler, Anneler Günü heyecanını dev fırsatlarla birleştiriyor. Bu festival kapsamında teknolojik ürünlerden günlük hayata konfor katan ev eşyalarına kadar pek çok markada yılın en dikkat çekici fiyatlarını yakalamak mümkün. İster annenizin uzun zamandır hayalini kurduğu o mutfak yardımcısını ister stiline zarafet katacak o aksesuarı almanın şimdi tam zamanı! Sizler için bu büyük indirim döneminde en çok ses getiren ve kalitesiyle fark yaratan markaları listeledik. Hazırsanız hadi, içeriğe geçelim!

Anneler Günü kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Stanley

Havaların iyiden iyiye ısınmaya başladığı şu günlerde ferah bir mola için ihtiyacınız olan şey tabii ki de içeceklerinizi içinde ilk anki soğukluğunu muhafaza edecek kaliteli bir termos! Termos deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Stanley'in ömür boyu garantili modelleri ise herkesin favorisi! Siz de Anneler Günü'ne özel indirimde olan termos modellerini keşfederek içeceklerinizi her an, her yerde ister sıcak ister soğuk tutup keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

2. Apple

Apple, yenilikçi teknolojiyi estetik ve işlevsellikle birleştirerek kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. iPhone serisi, her yeni modelde gelişen üstün kamera özellikleri ve dayanıklılığıyla kullanıcıları kendine hayran bırakırken MacBook serisi güçlü işlemcileri ile ince ve hafif tasarımıyla hem iş hem de eğitim için en popüler seçeneklerden biri. Apple Watch ise sağlık takibinden günlük aktivitelerinizi planlamaya kadar adeta bir yaşam asistanı gibi çalışıyor. Kullanıcılar da Apple ürünlerinin zarif tasarımı, dayanıklılığı ve uzun ömürlü oluşunu çok seviyor. Siz de en sevilen Apple ürünlerine cazip indirimlerle ulaşarak hem kendinizi şımartabilir hem de sevdiklerinize kaliteli bir hediye seçebilirsiniz!

Her zaman enerjik ve hareketli olanlar için konforun adresi kuşkusuz Adidas! Gün boyu süren koşuşturmacada size eşsiz bir rahatlık sunacak olan yastıklama teknolojili spor ayakkabılar ve şık eşofman takımları, stilinden ödün vermeyenlerin favorisi. Anneler Günü fırsatlarıyla keşfedebileceğiniz Adidas koleksiyonu, hem spor yaparken hem de günlük hayatta çok daha özgür ve konforlu adımlar atmanızı sağlayacak.

4. Philips

Evdeki her detayı incelikle düşünen annelerimizin hayatına pratiklik katacak bir yardımcıya ne dersiniz? Philips'in yenilikçi teknolojilerle donatılmış mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş yelpazesi, hem sizin hem annelerin kendilerine daha fazla vakit ayırmasına olanak tanıyor. Ev işlerini kolaylaştıran sağlam ev aletlerinden bakım rutinini profesyonel bir seviyeye taşıyan epilatör, saç şekillendiriciler ve tıraş makinelerine bu Anneler Günü indiimlerini değerlendirmeden alışverişinizi tamamlamayın!

5. Levi's

Kot dendiğinde akla gelen ilk ve en güvenilir markalardan biri olmayı yıllardır sürdüren Levi’s'ın klasik 501 modeliyle başlayan zamansız stil anlayışı, bugün geniş jean koleksiyonları, tişörtleri, ceketleri ve aksesuarlarıyla devam ediyor. Dayanıklı kumaş yapısı sayesinde uzun yıllar ilk günkü gibi kalabilen Levi’s ürünleri, modası hiç geçmeyen parçalarıyla her dolabın vazgeçilmezi halinde. Rahat ama şık bir görünüm arıyorsanız markanın her vücut tipine uygun kalıplarıyla gün boyu konfor yaşatan jean ve tişört kombinlerini bu fırsat döneminde incelemeden geçmeyin!

6. Puma

Sokak stilinin dinamizmini yansıtan Puma, spot giyimde en renkli ve rahat alternatifleri sunuyor. Hafif yapısı sayesinde ayağı yormayan sneaker modelleri, uzun yürüyüşleri sevenler için ideal bir tercih. Hem spor salonunda hem de şehirde size eşlik edecek modern tasarımları Anneler Günü indirimleriyle yakalamak ve her adımda konforu hissetmek için acele edin!

7. Calvin Klein

Sade ama etkileyici bir şıklık arayanların ilk tercihlerinden olan Calvin Klein, özellikle ikonik logolu iç çamaşırları, jean modelleri ve kaliteli dokularıyla öne çıkan basic parçalarıyla öne çıkıyor. Şehirli ve modern bir stilin anahtarını sunan aksesuarlarıyla da fark yaratan marka, Anneler Günü indirimleri boyunca %70’e varan indirimlerle gardırobuna yatırım yapmak isteyenleri sevindiriyor.

8. Crocs

Crocs, hafifliği, kolay temizlenebilir yapısı ve rengarenk modelleriyle günlük yaşamda pratiklik arayanların favorisi. Özellikle uzun süre ayakta kalınan günlerde sunduğu yumuşak tabanı ile ayakları yormuyor. İster okulda ister şehirde ya da tatilde… Crocs’un klasik terlikleri ve sandaletlerini rahatlıkla yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca kişiselleştirilebilir Jibbitz aksesuarlarıyla ayakkabınızı kendinize özel hale getirebilir, stilinize eğlenceli bir dokunuş katabilirsiniz. Crocs'un indirimdeki ürünlerine Annele Günü indirimleri bitmeden bir göz atın deriz!

9. Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger, kırmızı, beyaz ve lacivert renklerin hakim olduğu koleksiyonlarında özellikle kolejli tarzını yansıtan polo yakalı tişörtleri, dayanıklı dış giyim ürünleri ve her döneme hitap eden aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük hayatta rahat etmek hem de stilinden ödün vermemek isteyenler için ideal olan marka, indirim döneminde özellikle ayakkabı, saat ve güneş gözlüğü kategorilerinde %60'a varan indirimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

10. Samsung

Samsung, teknolojide yenilikçiliğin ve çok yönlülüğün temsilcisi olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip. Özellikle yüksek çözünürlüklü ekranları, güçlü bataryaları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çeken telefonlarının yanında akıllı saat modelleri de spor ve sağlık takibi konusundaki başarısıyla öne çıkıyor; özellikle adım sayma, kalori hesaplama ve uyku düzeni gibi detaylı sağlık verileri analiz etmesi, onu spor tutkunlarının vazgeçilmezi yapıyor. Samsung’un yenilikçi özellikleri ve dayanıklılığı, kullanıcılar tarafından da sıkça övgü alıyor. Bu Annele Günü fırsatlarıyla Samsung’un popüler ürünlerini özel indirimlerle satın almak için acele edin!

11. Zwilling

Zwilling, mutfaklarda profesyonel dokunuşlar yaratmak isteyenlerin tercihi. Keskin bıçakları, saklama kapları ve türlü gereçleri mutfak işlerinizi daha kolay ve hızlı hale getirirken dayanıklı yapılarıyla da uzun yıllar boyunca performansını koruyor. Zwilling’in tencere ve tava setleri ise ısıyı eşit dağıtma özelliği sayesinde yemeklerinizi mükemmel pişirmenize yardımcı oluyor. Hem günlük kullanıma hem de özel yemek davetlerine uygun olan Zwilling ürünleri, mutfakta kaliteli malzemeleri tercih edenlerin vazgeçilmezi. Anneler Günü'nde Zwilling fırsatlarını değerlendirerek mutfağınıza hem şıklık hem de profesyonellik katabilirsiniz.

12. Oral-B

Gülüşünüzün her zaman parlaması için Oral-B’nin gelişmiş diş bakım teknolojileri bu indirim döneminde hem kendinize hem de annenize en anlamlı hediyelerden biri olabilir. Diş hekimlerinin bir numaralı tercihi olan şarjlı diş fırçaları, sunduğu derinlemesine temizlik ve diş eti korumasıyla size sağlıklı bir gülümseme veriyor. Diş sağlığınız için Oral-B fırsatlarını kaçırmayın!

13. Camper

Camper, farklı tasarım anlayışıyla günlük şehir yaşamına bambaşka bir hava katıyor. Sade ama modern çizgileri, destek veren taban yapısı ve kaliteli malzemeleri sayesinde gün boyu ayağınızda yorgunluk hissi yaratmıyor. He gittiğiniz yerde şıklığınızı korurken rahat adımlar atmanıza yardımcı olan Camper ayakkabılar, sıradanlıktan uzak ama abartıya da kaçmayan bir stil arayanlar için harika bir alternatif. Uzun ömürlü yapısıyla bir kez aldığınızda yıllarca kullanabileceğiniz Camper ayakkabılar indirime girmişken bakmadan alışverişinizi tamamlamayın!

14. LEGO

Yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de favori markalarından biri olan LEGO, renkli ve farklı temalarda hazırlanan setleriyle hem eğlendiriyor hem de yaratıcılığı besliyor. Çocuklar için problem çözme becerilerini geliştiren ve el-göz koordinasyonuna katkı sağlayan bir oyun alanı sunarken yetişkinler içinse stres atmanın keyifli bir yolu oluyor. Anneler Günü indirimlerinde sevdiklerinize hediye vermek için harika bir tercih olan LEGO, hem evde tek başınıza hem de aile veya arkadaşlarla birlikte keyifli vakit geçirmek için ideal!

15. U.S. Polo Assn.

Konforu ve aile boyu şıklığı ön plana çıkaran U.S. Polo Assn., polo yakalı tişörtleri, rahat kesim gömlekleri ve geniş renk seçenekleri, her mevsimin en çok tercih edilen kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Hem kaliteli hem de basic parçalarıyla herkesin favorisi olan marka, Anneler Günü'nde yüksek indirim oranlarıyla tüm ailenin ihtiyaçlarını bütçe dostu bir şekilde tamamlıyor.

Bu içerik 29 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.