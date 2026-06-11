Kendini ABD'li tanıttı Nijeryalı çıktı: Hong Kong'lu diş hekimini 2,5 milyon dolar dolandırdı! Esenyurt'ta yakalandı...

Film gibi olay, Hong Kong'ta yaşadığı öğrenilen Siu P.Y.F. 2020 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıtan ve isminin Richard olduğunu söyleyen biriyle tanışmasıyla başladı. Telefonda konuşan ikili arasındaki dostluk kısa sürede ilerledi. Yıllarca sadece telefonda konuşan ikili evlenmeye karar verdi. Bir süre sonra Siu P.Y.F.'yi telefonla arayan şüpheli, İstanbul'a geldiğini ve bir yatırım yapacağını, bu nedenle paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yalana inanan Siu P.Y.F. 2020-2022 yılları arasında kendisine gönderilen banka hesaplarına toplam 2,5 milyon dolar gönderdi. Ancak bir süre sonra evlenmeyi beklediği kişiye telefonla ulaşamayan Siu P.Y.F. Hong Kong polisine dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

HONG KONG POLİSİ YAKALAYAMAYINCA TÜRK POLİSİNDEN YARDIM İSTEDİ

Hong Kong polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, uzun süre çalışmasına rağmen bir ilerleme kaydedemedi. Hong Kong polisinden ümidini kesen Siu P.Y.F. bir avukata vekalet vererek bu kez İstanbul Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

AMERİKALI RICHARD OLARAK TANINAN KİŞİNİN ASLINDA NİJERYALI KINGSLEY OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hong Konglu diş hekiminin şikayeti üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmada kadının para gönderdiği banka hesaplarını takibe aldı. Yapılan çalışmada paraların gönderildiği hesapların sahibi olan 5 şüpheli gözaltına aldı. Bu kişilerden 4'ü olayı hatırlamadığını söylerken, 1 şüphelinin hesabına gelen parayı ismini Richard olarak bildiği Nijeryalı bir kişiye verdiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine polis ekipleri kısa sürede kendisini Richard olarak tanıtan Nijerya uyruklu Kingsley O.'yu yakaladı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren Kingsley O. olayla ilgili suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'120 MİLYON LİRAYI BULAN PARAYI ALIYORLAR'

Diş hekimi Siu P.Y.F'nun avukatı İlker Atamer, “Bu dolandırıcılık olayının başlangıç tarihi 2020 yılına kadar gidiyor. Müvekkilimiz diş hekimi ve Hong Kong'da yaşayan bir kadın. Kendisinin duygusal boşlukta olduğu bir dönemde internet üzerinden tanıştığı bir kişi var. Bu kişi kendisini Amerikalı bir iş adamı olarak tanıtıyor ve başkalarına ait sahte profil resimlerini kullanıyor. Müvekkilimiz bir anda inanmıyor ama bu uzun süren, günler haftalar süren yazışmaların ardından bir güven oluşmaya başlıyor ve müvekkilimiz bir duygusal yakınlık geliştiriyor ve bir sanal ilişki başlıyor. Bundan sonraki dönemde de dolandırıcılar, çok acele etmeden, yavaş yavaş ağlarını örerek, sabırlı bir şekilde çeşitli sahte belgelerle, birtakım yalanlarla müvekkilimizi kandırmaya başlıyorlar ve müvekkilimizden peyderpey, 2 yıllık bir dönemin sonunda şu anki karşılığı 120 milyon lirayı bulan parayı alıyorlar. Bu paranın bir kısmını kripto para olarak, bir kısmını da Türkiye'deki 8 ayrı banka hesabına transfer şeklinde alıyorlar. Biz ana dolandırıcının, asıl bu işleri yapan, kandıran kişinin henüz yakalanıp yakalanmadığını bilmiyoruz. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün gerçekten takdire şayan çalışması sonucunda, en azından bu paraları kendi hesaplarına alan ve dolandırıcının suç ortağı konumunda olan kişiler yakalanmış durumda. Bugün de haklarında bir tutuklama kararı çıkmasını bekliyoruz" dedi.

'1 ŞÜPHELİ, MÜVEKKİLİMİZİN ZARARINI GİDERMEK İSTEDİ'

Avukat İlker Atamer, “Yakalanan kişi sayısı şu an benim bildiğim kadarıyla 8. Bu yakalanan kişilerden bir tanesi etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ve bu konuda müvekkilimizin zararını gidermek istediğini söyledi, onunla ilgili görüşmemiz devam ediyor. Eğer dolandırıcılık suçlarında, dolandırıcılık yapan kişi dolandırdığı parayı iade eder ve müvekkilin zararını karşılar ise kanunen cezasının 3'te 2'si otomatikman düşmüş oluyor ve tutuklama riski de ortadan kalkmış oluyor. Bu kanun düzenlemenin de bu tür dolandırıcılık suçlarında dolandırıcıları dolandırdıkları parayı ikna etmeyi motive ettiğini düşünüyoruz. Bu dolandırıcılık dosyasında toplam 8 tane şüpheli var. Bu 8 şüphelinin 3'ü kendi bireysel hesaplarına bu paraları alıyorlar. Diğer 5'i ise kendi ortağı oldukları şirket üzerinden ki bu şirketlerin bazısı otomotiv, bazısı kuyumculuk, bazısı emlak şirketi. Dolayısıyla kendi ortağı oldukları şirket üzerinden bu para tahsil edildiği için kendileri de otomatikman şüpheli durumuna düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

'İNTERNETTEN ARKADAŞ EDİNMEYE ÇALIŞANLARA TAVSİYEM, PARA TALEBİ OLDUĞUNDA GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRSINLAR'

İlker Atamer, “Dolandırılan toplam rakam 2,5 milyon doların üzerinde. Bu kişiler hakkında bugün suç ceza sorgusu yapılacak ve kendilerinin tutuklanacağını düşünüyoruz. Benim genel olarak internetten arkadaş edinmeye çalışan kişilere yönelik tavsiyem şu olacak; internet üzerinden tanıştıkları kişilere her zaman şüpheli yaklaşsınlar ve her söylenene inanmasınlar ve herhangi bir şekilde para talebi olduğunda direkt o görüşmeyi sonlandırsınlar. Benim genel olarak tavsiyem bu. Bu bir "Inner Circle" denen bir sosyal medya uygulaması. Onun üzerinden müvekkilimiz kendisiyle tanışmıştı. Ama bu tür dolandırıcılık hadiseleri genelde Instagram, Telegram gibi uygulamalar üzerinden ve evlilik siteleri üzerinden gerçekleşmektedir" diye konuştu.



Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır